В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских

В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских

В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русскихЦеков заявил, что власти Украины не развили навыки дипломатической культуры у сотрудников

Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры, власти страны не стремились развивать ее у сотрудников. Об этом сообщил «Известиям» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, реагируя на заявление украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

По мнению сенатора, глубоких людей никогда не было ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе. «Посол Врублевский не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим. (...) Фактически все украинские послы такие, только одни сидят и молчат, а другие, как этот дурачок, говорят», — пояснил Цеков.

Он также высоко оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД государства выразил Врублевскому протест. «Это показывает, что в Казахстане к дипломатической службе относятся очень серьезно. Это надо только поддерживать», — подытожил Цеков.

В Совете Ассамблеи народа Казахстана не поддержали украинского посла. Там назвали заявления Врублевского недопустимыми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Врублевского заявила о планах представителей Киева «национальной чистки» в отношении русских.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака в любой ситуации
Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака
«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде
«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой
В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об
Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге
Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге
Бывший муж певицы Пелагеи обломался, выпрашивая деньги нее
Бывший муж певицы Пелагеи обломался, выпрашивая деньги нее
Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником
Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником
Клава Кока купила дорогую тачку и квартиру
Клава Кока купила дорогую тачку и квартиру
Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией
Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией
В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике
В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис

Топ на сегодня

Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица
Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче".
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже

Еще по теме

Цеков оценил заявление о важности авиасообщения с Украиной
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего убивать россиян
В Совфеде ответили на обещание Порошенко поднять над Севастополем украинский флаг
Цеков оценил слова посла США о реакции ЕС на санкции