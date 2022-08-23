Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой, сбил человека и угодил в психушку

Звезда «Дня рождения Буржуя» давно потерял позиции в кино, а в светскую хронику попадал исключительно из-за скандальных происшествий: в 2016-м Валерий Николаев протаранил несколько машин в центре Москвы. Артист раскаялся, но в феврале снова сел за руль пьяным.

Сын художницы и преподавателя Лесотехнического института долго искал себя: в детстве занимался спортивной гимнастикой, но оставил соревнования из-за травмы руки, в юности год проучился на экономическом факультете, быстро осознав, что это ему не интересно. Призвание Валерий Николаев нащупал, когда получил диплом актера и устроился в МХТ имени Чехова. Студентом ему повезло отправиться на стажировку во Флориду, где проходили курсы степа.

Артист учился в престижных американских актерских школах, что позволило ему попасть в блокбастеры «Поворот» и «Святой», а также в трагикомедию «Терминал». В России же известность пришла к Николаеву благодаря фильму «Одинокий игрок» и сериалу «День рождения Буржуя».

Работа балетмейстером, ведущим и режиссером, роли в антрепризе — Валерия Николаева считали человеком разносторонним и талантливым. Вот только в последние годы актеру доставались второстепенные персонажи, а СМИ то и дело напоминали о его проблемах с алкоголем… 23 августа артисту исполняется 57, и самое время попробовать объяснить, что надломило его дух и психику.

Два развода

Из армии Валерия ждала эффектная студентка Школы-студии МХАТ Наталья Пирогова, так что после демобилизации влюбленные сыграли скромную свадьбу. Долго брак не продержался, ведь артисты с головой ушли в работу.

В конце 80-х на сцене «Табакерки» актер сблизился с Ириной Апексимовой. Влюбленные поженились, а в 1994-м у них родилась дочь, ныне известная как актриса Дарья Авратинская. Поклонники считали семью идеальной, тем более что периодически супруги мелькали в кадре вместе. Вот только когда в «Дне рождения Буржуя» они играли пару, в реальности отношения распадались на кусочки.

Причин для разногласий было немало: Николаев подумывал развивать карьеру в Голливуде, ну а Апексимова пользовалась спросом в российской театральной среде; поговаривали, что корнем ссор могли стать и измены Валерия.

«Были моменты, когда все было хорошо. Иногда возникли конфликты. Не обходилось без сложных периодов, когда не было денег, подрабатывали и извозом в том числе. Но всегда старались помогать друг другу. Когда мы расстались, Даше шел шестой год. Постепенно стало понятно, что мы с Ирой движемся в разных направлениях. Возникали разногласия по поводу быта. Все это нас раскололо. Мне было трудно уходить, но это надо было сделать», — признавался артист на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

Романы с Поверенновой и Овсиенко

Нашлись те, кто обвинил в семейном фиаско Николаева и Апексимовой Дарью Повереннову, однако все участники истории впоследствии уверяли, что этот роман начался только после развода Валерия. Сложнее всего оказалось самой Дарье, ведь ради звезды «Дня рождения Буржуя» она ушла от мужа Александра Жигалкина.

«Я влюбилась в Валеру до трясучки, до клиники — так нельзя. Сама решила, что этот человек будет со мной всю жизнь. Но Валера мне намекал, что вряд ли, ведь он недавно расстался с Ирой Апексимовой, у него весь мир лежал под ногами. Я Саше сказала честно, что влюбилась, очень жестко с ним поговорила. Муж принял все это через ужасную боль, ведь мы 10 лет прожили вместе», — откровенничала артистка.

Жертву Поверенновой Николаев не оценил, ведь предложение любовнице делать не собирался. Более того: актер вел себя как настоящий абьюзер. То он говорил Дарье, что они не очень подходят друг другу, то поражал ее, устраивая сюрпризы и свидания. Минуло два года, когда Валерий позвал избранницу в ресторан совсем не из романтических побуждений: артист заявил Даше, что изменил ей с Татьяной Овсиенко.

Самое худшее, что при этом Николаев не бросил Повереннову, а заявил о своей любви к обеим женщинам. Актриса осознала, что партнер поступает по отношению к ней крайне жестоко. «По логике психологов, это классический ход абьюзера. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Потому что абьюз — это красиво, но сделать больно один раз гораздо честнее, чем оставлять надежду», — рассуждала артистка.

В итоге Повереннова нашла в себе силы разорвать токсичную связь. Актриса впала в глубокую депрессию, и только 12-летняя дочка Полина от Жигалкина помогла ей не опустить руки. «Для меня это было ударом. Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить», — заключила Дарья.

С Овсиенко все и вовсе вышло странно: все вокруг твердили о бурном романе певицы с актером, в то время как она спустя годы призналась, что лишь дружила с Валерием и позволила ему пожить у себя после приезда из Америки. «Абсолютно фантастический человек беспредельной доброты. Это нечасто встречается. Было очень много сложностей — наши взгляды на жизнь стали расходиться. На расставание повлияли и разные рабочие графики», — так характеризовал причины разрыва с Татьяной сам Николаев.

Брак с гимнасткой и разборки в цирке

Третьей женой Валерия Николаева часто называют Любовь Тихомирову, однако достоверно об официальном заключении брака неизвестно. Со штампами или без, актриса провела с Валерием несколько лет, после чего случился болезненный разрыв.

«У Николаева есть такой принцип: надо так удивить женщину, чтобы остаться для нее лучшим мужчиной на всю ее жизнь. А в результате-то что? Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял. Вот что он делает в результате: пришел, увидел, победил. Женщин Валера оставляет с болью в сердце, с израненной душой. Но многие женщины позволяют себя ломать... Хотя в принципе Николаев и сам несчастен. Ту женщину, которая ему нужна, завоевать он не может.

Где-то год с Валерой мы не общаемся. Может быть, когда у него появится новая значимая любовь, напишут, что Николаев бросил Любу Тихомирову ради новой женщины. Валера знает, что виноват передо мной. И вина его в том, что он не смог меня потянуть», — отмечала в 2013-м Тихомирова.

Вскоре Валерий встретил воздушную гимнастку Эльмиру Земскову, рядом с которой решил остепениться. В 2014-м влюбленные сыграли свадьбу, но если вы думаете, что, устроив личную жизнь, Николаев оградил себя от проблем, то глубоко ошибаетесь. Уже через месяц после бракосочетания актер чуть не сорвал представление в знаменитом цирке на проспекте Вернадского во время фестиваля «Идол». Одетый в шорты, тельняшку и берет Че Гевары артист схватил микрофон и потребовал от Эдгарда Запашного извинений в адрес Эльмиры: мол, год назад ее не пустили на шоу. Также прозвучали фразы о жестоком обращении Запашного с животными, из-за чего на нашего героя едва не подали в суд.

«Один из самых больших скандалов был в нашем цехе, когда он чудил там по полной программе. Мы с Бледанс на сцене тогда стояли, и это было ужасно, 12 камер снимало — он подставил себя как мог», — вспоминал директор Большого Московского цирка.

Нетрезвое вождение в 2016-м

Валерий Николаев все больше тонул в пучине неприятностей. На фоне безработицы и смерти отца от рака артист начал пить, а 25 февраля 2016-го сел нетрезвым за руль. В итоге актер протаранил в центре Москвы несколько машин, в том числе автомобиль ГИБДД, а при попытке скрыться наехал на сотрудника ДПС. Кроме того, Николаева подозревали в том, что он сбил женщину и аналогично попытался сбежать с места происшествия.

«Я лежу вся грязная, потом встала на четвереньки сама и перешла на противоположную сторону. А он даже ко мне не подходил, он смотрел, как я на коленях перехожу дорогу, а после этого недовольным тоном спросил: «Ну что? В больницу поедешь?» Хотя бы протянул руку, помог. Если бы по-человечески все было бы, я бы даже на скорой не поехала», — сетовала 54-летняя потерпевшая, получившая перелом трех ребер и черепно-мозговую травму.

Свидетели утверждали, что от Николаева разило алкоголем, с собой у него не было ни прав, ни страховки, а остановить автомобиль пытавшегося скрыться артиста удалось только с помощью шипованной ленты. Обвинения в наезде Валерий отрицал, а его адвокат уверял, что дело пересмотрено и уголовного преследования клиента не будет.

В мае того же года актер выехал на встречную полосу, за что лишился прав. Еще через две недели артиста вновь поймали за рулем Subaru Forester и на этот раз арестовали на 15 суток. После этого Николаев принес публичные извинения поклонникам, жене и пострадавшей в ДТП.

«Я очень виноват. В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей и нервным напряжением. В моем сознании, видимо, перепутались жизнь героев на экране и реальная жизнь. И с ролью нормального человека я не справился. Сейчас специалисты помогают вернуть мне психологическое и моральное здоровье. Я вижу и понимаю, что вел себя непозволительно, особенно, в отношении сотрудников полиции, которые действовали в рамках закона», — подчеркивал Валерий.

После случившегося Николаев ушел в тень, хотя и продолжал изредка мелькать в украинских проектах. В 2020-м артист признался, что смог преодолеть трудности благодаря супруге, подчеркивая, что уже четыре года не пьет.

Опять за старое

2022-й начался для поклонников Валерия с хороших новостей: в январе актер сообщил, что полгода назад Эльмира подарила ему сына Никиту, а также поведал об участии в «Танцах со звездами» в паре с Александрой Акимовой. Многие коллеги рассматривали телепроект как прекрасную возможность для Николаева, шанс заявить о себе после громкого скандала прошлых лет.

«Семья страдает. Я с ребенком очень мало общаюсь, гулять с ним времени нет, — говорил артист со «СтарХитом» о минусах участия в телешоу. — Эльмира вот немного простыла, и два дня никто с сыном не выходил. У него же тоже график — прямо как у космонавта. Но работать надо. Супруга у меня на заслуженной пенсии — она воздушная гимнастка, 20 лет провела на высоте под куполом, поэтому я такой седой».

Актер с воодушевлением делился планами и идеями. «Я каждый год снимался, просто качество этих сериалов оставляет желать лучшего. Сейчас реализую постепенно свои планы. 6-го марта заканчиваю проект, надеюсь, мы дойдем до финала. А 23 марта уже начинается картина, которую мы должны закончить до конца апреля. Потом начинаю снимать сам — апрель-май. Плюс летом еще одно кино в графике», — перечислял он.

Вот только в феврале выяснилось, что Николаев взялся за старое: он начал пропускать репетиции, конфликтовать с педагогами проекта, а потом и вовсе покинул шоу. Вскоре актер оказался в спецприемнике за вождение в нетрезвом виде. Позднее Валерий заявил, что сокамерник облил его кипятком, но эту информацию опровергли врачи, не обнаружившие на теле артиста ничего, кроме ссадин. Поговаривали, что звезду определили в психиатрическую лечебницу, где ему диагностировали биполярное расстройство.

Поначалу Эльмира отрицала слухи, но в конце февраля призналась, что муж действительно в клинике, и ближайшие пару недель пробудет там. В то время как Жанна Эппле удивлялась случившемуся, отмечая, что Николаев казался адекватным, Татьяна Васильева наоборот припоминала ситуации, демонстрирующие давние проблемы Валерия с психикой и алкоголем.

«Он приходил на съемки и клал ноги на стол, — делилась впечатлениями от работы с коллегой Васильева в программе «Звезды сошлись» на НТВ. — Я думала поначалу, мол, круто, вот это артист пришел! Он еще сразу засыпал, и половина репетиции так проходила. Валера был похож на молодого красивого мужчину, но в одно мгновение становился другим. Эльмира Земскова не знала, с кем связалась? Кто перед ней? Да еще и родила ему. Извиняюсь, конечно... Он сильно пьющий и в таком виде ездит на машине. Почему его не лишить водительских прав навсегда?!»

Как и в 2016-м, после инцидента Николаев ушел в тень, и поклонникам остается лишь гадать, как проходит лечение или реабилитация актера. Ясно лишь, что на планы родственников скандал не повлиял: дочь артиста Дарья Авратинская и Егор Корешков поженились весной.