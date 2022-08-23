Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
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Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение

Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидениеВедущий программы «Время покажет» Шейнин рассказал, что попал на телевидение по объявлению

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин вспомнил, как началась его карьера на телевидении. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», запись которого доступна на YouTube, журналист заявил, что попал на ТВ по объявлению.

По словам Шейнина, в середине 1990-х годов он увидел в газете объявление о том, что в программу «Бесконечное путешествие» канала РТР (ныне — «Россия 1») требуется ведущий, и решил сходить на кастинг. «Я увидел это объявление, что если вы любите путешествовать, если вы любите рассказывать истории, (...) я подумал, что это все про меня, и пошел туда», — рассказал он.

Как отметил Шейнин, он решил пойти на кастинг, потому что в тот момент работал антропологом и много путешествовал по северной части России. «У меня специализация по народам Севера. (...) Во время учебы в университете у меня были экспедиции в Усть-Ордынский Бурятский округ, на Сахалин и на Чукотку. Причем это были не просто поездки, а это были экспедиции, то есть ты там живешь, ты там общаешься, ты там проводишь довольно много времени», — добавил он.

В итоге Шейнина взяли не ведущим, а сценаристом шоу.

В марте сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против Шейнина. Также под ограничения попал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Бесконечное путешествие» — ток-шоу, посвященное путешествиям в экзотические страны. Программа выходила на канале РТР с 1996 по 1997 год. Ведущим передачи был актер Евгений Дворжецкий.

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По материалам: lenta.ru

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