Военный эксперт объяснил, чему России надо поучиться у Украины и Зеленского
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Военный эксперт объяснил, чему России надо поучиться у Украины и Зеленского

Военный эксперт объяснил, чему России надо поучиться у Украины и Зеленского

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что Украина мобилизовала общество на противостояние с Россией "в формате Великой Отечественной войны". По его мнению, формат спецоперации, которая длится уже шестой месяц "на периферии интересов российского общества", – это ошибка".

"Главная проблема – это проблема общества. У нас нет Государственного комитета обороны, нет лозунга "Все для фронта – все для победы".

При этом у украинцев он есть, указал эксперт. Шурыгин признался, что удивлен тому, как украинцы, "будучи нацистами, порождением этой всей мерзости, на себя натащили полностью советскую систему".


"…Со всеми перманентными мобилизациями нон-стоп, как в 41-м году СССР кидал резервы на фронт непрерывно, точно так же этим занимается Украина. Все лозунги, вся система жизни общества, все, что они организовывают, они организовывают по советскому образцу, и оно у них работает", - говорит военкор.

Россияне же, по его словам, лишь делают вид, что "немножечко другие".

Отношение западного истеблишмента к президенту Украины Владимиру Зеленскому заметно изменилось относительно февраля-марта: его перестали превозносить. С середины лета аналитики прогнозируют, что Запад свернет военную помощь Украине, если ВСУ так и не переломят ситуацию на фронте до осени. Лидеры США и стран Евросоюза медленно, но верно приходят к мнению о нецелесообразности поддержки официального Киева.

Ранее аналитики Кильского института мировой экономики заявляли, что пока украинский конфликт вступил в "критическую фазу", страны Запада перестали выступать с громкими инициативами в поддержку Украины. Так, в течение июля и первых недель августа государства Евросоюза не делали сколь-нибудь серьезных обещаний относительно военной поддержки Киева.

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По материалам: uposters.ru

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