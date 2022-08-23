Вызвавшую резонанс скульптуру «Большая глина № 4» оставят в Москве

Вадим Карасев

Скульптуру «Большая глина № 4» оставят в Москве ради популяризации современного искусства

Вызвавшую резонанс скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» оставят в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Произведение искусства решили не перевозить из столицы не только из-за проблем с логистикой, но и ради популяризации современного искусства среди широкой аудитории. В пресс-службе Дома культуры «ГЭС-2» отметили, что со временем отношение людей к скульптуре менялось, и многие начали замечать в ней красоту идеи, баланс и пространственную гармонию.

«Перемещение скульптуры со спуска перед "ГЭС-2" в ближайшее время не планируется», — добавили в пресс-службе.

В августе 2021 года сообщалось, что скульптура вызвала неоднозначную реакцию у жителей Москвы. В сети инсталляцию сравнили с кучей мусора и мороженым. Телеведущий Максим Галкин назвал Фишера бездарным человеком и призвал поддержать деньгами талантливых российских скульпторов.

По мнению директора музея «Гараж» Антона Белова, арт-объект поможет привлечь внимание к проекту «ГЭС-2». Он добавил, что аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, где люди тоже возмущались работой. Белов подчеркнул, что это нормальная ситуация, поскольку искусство должно порождать дискуссии.