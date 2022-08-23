Захарова бросила своего молодого человека и отправилась на отдых в одиночестве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Захарова бросила своего молодого человека и отправилась на отдых в одиночестве

Захарова бросила своего молодого человека и отправилась на отдых в одиночестве

Захарова бросила своего молодого человека и отправилась на отдых в одиночестве
Ещё совсем недавно Яна Захарова разругалась фактически со всеми своими подругами, даже с Анастасией Стецевьят. В результате не обошло это стороной и её молодого кавалера...
 Яна Захарова по какой-то непонятной для всех причине испортила отношения со всем своим окружением. Кажется, у неё даже подруг не осталось, ведь с Анастасией Стецевьят она тоже поругалась. Более того, девушка говорила, что нашла истинную любовь и от всех скрывала своего молодого кавалера, однако и с ним у неё в итоге совсем не заладилось.

Если Яна говорит правду, то они провстречались всего два месяца и в итоге расстались. Впрочем, фанатов данная новость о бывшей участнице Дом-2 совсем не удивляет, ведь даже на проекте ей не удалось построить отношений. К тому же, у них была довольно ощутимая разница в возрасте, что тоже дало свои плоды.

И на отдых Яна в итоге отправилась совершенно одна, так как Алёна Савкина, у которой есть маленькие дети, не смогла вырваться. Екатерина Горина также сейчас не имеет возможности вырваться, так как она занята на съемках шоу и ищет новую любовь после разрыва отношений с Артуром Николайчуком.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума
Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума
Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки
Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже
Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от меня отскакивает»
Девушка Шаляпина считает себя гуру секса: «Во время интима Прохор от
Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес вокруг России
Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (16 фото)
Подборка забавных комиксов для хорошего настроения (16 фото)
Цене на газ в ЕС предсказали рост до 4000 тысяч долларов в сентябре
Цене на газ в ЕС предсказали рост до 4000 тысяч долларов в сентябре
СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж
СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж
Ирина Пегова поделилась на отдыхе пикантным фото с обнаженными бедрами
Ирина Пегова поделилась на отдыхе пикантным фото с обнаженными бедрами
Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на работу
Миро ехидно прошлась по Регине Тодоренко, которая вынуждена выйти на
Саша Савельева поделилась редкими фото с подросшим сыном, побывавшим на ферме
Саша Савельева поделилась редкими фото с подросшим сыном, побывавшим
Тине Канделаке присылают угрозы
Тине Канделаке присылают угрозы

Топ на сегодня

Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Что такое точность?
Что такое точность?
Раскрыты сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Раскрыты сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
Цена биткоина упала ниже $22 000
Цена биткоина упала ниже $22 000

Еще по теме

Колесникову удалось соблазнить Алину Иордан
Тэйлор Свифт познакомилась с мамой Дрейка
«Дом 2», последние новости и слухи на 2 июня: Руслана Мишина поссорилась с Фроловым, интимная жизнь Венца
Новая пассия Глеба Жемчугова – копия его супруги. Фото