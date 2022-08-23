Захарова бросила своего молодого человека и отправилась на отдых в одиночестве

Вадим Карасев

Яна Захарова по какой-то непонятной для всех причине испортила отношения со всем своим окружением. Кажется, у неё даже подруг не осталось, ведь с Анастасией Стецевьят она тоже поругалась. Более того, девушка говорила, что нашла истинную любовь и от всех скрывала своего молодого кавалера, однако и с ним у неё в итоге совсем не заладилось.Если Яна говорит правду, то они провстречались всего два месяца и в итоге расстались. Впрочем, фанатов данная новость о бывшей участнице Дом-2 совсем не удивляет, ведь даже на проекте ей не удалось построить отношений. К тому же, у них была довольно ощутимая разница в возрасте, что тоже дало свои плоды.И на отдых Яна в итоге отправилась совершенно одна, так как Алёна Савкина, у которой есть маленькие дети, не смогла вырваться. Екатерина Горина также сейчас не имеет возможности вырваться, так как она занята на съемках шоу и ищет новую любовь после разрыва отношений с Артуром Николайчуком.