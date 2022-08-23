Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником

По слухам, супруга певца Олега Газманова, Марина нашла себе молодого любовника. 53-летняя Марина Газманова заявила, что ее пытаются опорочить в глазах мужа. Жена народного артиста России эмоционально обратилась к завистникам. Марина уже 19 лет живет в браке с исполнителем хитов «Есаул» и «Путана». Они воспитывают дочь Марианну. 71-летний Олег Газманов охотно демонстрирует свою физическую форму. Тем не менее, недоброжелатели пытаются уличить его супругу в измене. Недавно несколько желтых изданий написали о том, что жену певца застали в компании молодого мужчины. Марину возмутили эти публикации. Она решила доказать, что ее любовь к избраннику с годами не померкла. Газманова опубликовала чувственное видео, снятое в годовщину свадьбы. Олег и Марина попытались слепить кувшин. Супруги не столько старались показать свои умения в гончарном мастерстве, сколько целовались.«На сегодняшний день самая наша «большая вина», что мы любим друг друга, свою семью и Родину. Да и вообще любим жизнь Но есть кучка, даже горстка людишек, которая нам вменяет в вину — возраст! Ребята, все вы будете там, если доживете! Вы еще больше стимулируете нас жить вопреки!» — заверила Марина. Она отметила, что вдохновляет многих женщин 50+. Те тоже стремятся привлекательно выглядеть, жить интересно, поддерживать здоровье, красоту и сексуальность. Однако желтая пресса, по мнению жены композитора и поэта, пытается всё опошлить. «Журналисты пытаются влезть в чужие трусы, кого-то с кем-то развести, поссорить, опорочить! У меня великолепные отношения с мужем и отличные дети. Я веду активный образ жизни, питаю мужа качественной женской энергией, он до сих пор мега-плодовит, имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах!» — пояснила Газманова. Марина и Олег начали жить вместе задолго до штампа в паспорте. В этом году они отмечают юбилей – 25-летие своих отношений.