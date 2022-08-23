Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником

Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником
По слухам, супруга певца Олега Газманова, Марина нашла себе молодого любовника. 53-летняя Марина Газманова заявила, что ее пытаются опорочить в глазах мужа. Жена народного артиста России эмоционально обратилась к завистникам. Марина уже 19 лет живет в браке с исполнителем хитов «Есаул» и «Путана». Они воспитывают дочь Марианну. 71-летний Олег Газманов охотно демонстрирует свою физическую форму. Тем не менее, недоброжелатели пытаются уличить его супругу в измене. Недавно несколько желтых изданий написали о том, что жену певца застали в компании молодого мужчины. Марину возмутили эти публикации. Она решила доказать, что ее любовь к избраннику с годами не померкла. Газманова опубликовала чувственное видео, снятое в годовщину свадьбы. Олег и Марина попытались слепить кувшин. Супруги не столько старались показать свои умения в гончарном мастерстве, сколько целовались.
«На сегодняшний день самая наша «большая вина», что мы любим друг друга, свою семью и Родину. Да и вообще любим жизнь Но есть кучка, даже горстка людишек, которая нам вменяет в вину — возраст! Ребята, все вы будете там, если доживете! Вы еще больше стимулируете нас жить вопреки!» — заверила Марина. Она отметила, что вдохновляет многих женщин 50+. Те тоже стремятся привлекательно выглядеть, жить интересно, поддерживать здоровье, красоту и сексуальность. Однако желтая пресса, по мнению жены композитора и поэта, пытается всё опошлить. «Журналисты пытаются влезть в чужие трусы, кого-то с кем-то развести, поссорить, опорочить! У меня великолепные отношения с мужем и отличные дети. Я веду активный образ жизни, питаю мужа качественной женской энергией, он до сих пор мега-плодовит, имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах!» — пояснила Газманова. Марина и Олег начали жить вместе задолго до штампа в паспорте. В этом году они отмечают юбилей – 25-летие своих отношений.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

Последние новости

Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака в любой ситуации
Как и какие камни-талисманы могут принести удачу вашему знаку зодиака
«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде
«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой
В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
В СФ отреагировали на заявление посла Украины в Казахстане об
Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге
Гарик Харламов будет продавать горячих бульдогов в Екатеринбурге
Бывший муж певицы Пелагеи обломался, выпрашивая деньги нее
Бывший муж певицы Пелагеи обломался, выпрашивая деньги нее
Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником
Жена Олега Газманова рассказала о романе с молодым любовником
Клава Кока купила дорогую тачку и квартиру
Клава Кока купила дорогую тачку и квартиру
Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией
Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией
В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике
В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис

Топ на сегодня

Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче". Среди гостей — Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Катерина Шпица
Dress Code. В Калининграде закрылся фестиваль "Короче".
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже

Еще по теме

Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике
Жена Олега Газманова рассказала секрет своей молодости
Жена Олега Газманова сбежала из Москвы
Жена Олега Газманова скупила самое необходимое