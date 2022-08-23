Звезда сериала "Ранетки" Лена Третьякова совершила каминг-аут и уехала с "женой" в Аргентину (7 фото)

Вадим Карасев

Сериал "Ранетки" помните? Ну тот который про девочек-школьниц, которые сколотили рок-группу? В нулевых этот сериал был невероятно популярен среди подростков, а сами "Ранетки" гастролировали по стране и буквально собирали полные стадионы, включая "Лужники" и "Олимпийский". Сейчас о девчонках с гитарами уже мало кто помнит. Но экс-участница группы Лена Третьякова, которая играла на бас-гитаре, напомнила о себе громким заявлением.В свое время девушке приписывали романы со многими известными мужчинами, но барышня тщательно скрывала свою личную жизнь и развеивала слухи. Видимо, до сей поры. В своих соцсетях Лена объявила о каминг-ауте и об официальном переходе в "женский лагерь". Третьякова вместе со своей новой "супругой" Дианой переехала в Аргентину.Уже там 33-летняя Третьякова заключила официальный брак со своей избранницей. Более того, она даже родила ребенка от донора, которого они назвали Леонелем Кристианом. При этом, Лена заявила, что не делала ЭКО и искусственную инсеминацию. Удивленным подписчикам она предложила "проявить фантазию". Малыш, к слову, является гражданином Аргентины.Само собой, бывшую "ранетку" завалили вопросами, мол, кто у вас "муж" и "жена". Третьякова решила написать отдельный пост с пояснениями, дабы "расставить все точки".