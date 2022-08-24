16 работ от скульптора из Южной Африки, чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой

Южноафриканский художник Даниэль Поппер известен на весь мир своими работами, которые не похожи ни на что другое. Обычно художник создаёт свои фигуративные скульптуры колоссальных размеров и невероятно красивые инсталляция для различных фестивалей и культурных мероприятий, которые могут проходить в любом уголке мира. Даниэль Поппер не останавливается на достигнутом и постоянно находит новые идеи, которые непременно воплощает в жизнь.

Он не боится пробовать что-то новое, поэтому вы легко можете заметить, что его творения могут быть созданы на абсолютно разных ландшафтах, начиная с пляжа и заканчивая лесными зарослями. Но где бы скульптура ни находилась, она не перестаёт ошеломлять всех своей красотой, размером и деталями. Вы только посмотрите сами, какую же красоту способен создать человек!

Модемное болото

Модемное болото — 8-метровая скульптура в виде женской фигуры, которая была представлена на фестивале в Хорватии в 2019 году. Она изображает человека, который держит маску на расстоянии от лица, а за ней скрываются настоящие дикие джунгли. Ночью проекционное картирование фигуры заставляет подумать, что она была сделана из хрома! Но нет, материалом, которым пользовался скульптор при её создании были сталь, стекловолокна и бетон.

Пропасть

Процветать

Эта фигура находится в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Её размеры поразительны: вес около 14 тонн, а высота достигает более 9 метров!

UMI («Уми»)

Фигура, воплощающая в себе образ Матушки-Земли.

Сердцевина

Эфемера

Новое произведение искусства от Даниэля Поппера в Мортонском дендрарии, расположенном близ Чикаго. Все работы, которые находятся в этом парке («Ginkgo», «Mycelia» и «Ephemera»), несут в себе посыл о том, насколько важно найти гармонию между человеком и природой, так как их жизни очень тесно переплетены друг с другом.

Разумный

Гинкго

ANIMA («Анима»)

7-метровая статуя фигуры из Лас-Вегаса, которая раздавала воздушные поцелуи посетителям фестиваля Electric Daisy Carnival, когда они входили на площадку.

Мицелий

Отражение

ASANA («Асана»)

Масштабная работа скульптора, которая воплощает в себе фигуру девушки. Скульптура символизирует природу и открывает свою душу нараспашку встречному океану, чтобы вдохнуть свежего воздуха полной грудью. Это же она советует делать и всем остальным присутствующим на пляже.

Трансмиссия

Siyanda («Сиянда»)

Появление

Вход в свет

Больше впечатляющих работ этого талантливого скульптора по имени Даниэль Поппер можно посмотреть здесь.