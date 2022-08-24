17 доказательств того, что когда дело касается дизайна, человеческая фантазия не знает границ

Многие люди уверены, что при выборе дизайна интерьера следует руководствоваться рекомендациями знающих людей, а также поглядывать одним глазом в сторону модных тенденций, чтобы точно ничего не упустить. Во все времена, независимо от моды, предпочтение отдавалось минимализму. Ну, а что? Этот вариант беспроигрышный, и к тому же он никогда не выходит из моды. Однако существуют на свете неугомонные чудо-дизайнеры, которым только дай возможность повытворять с комнатами и помещениями что-нибудь эдакое. В результате получаются шедевры, от которых невозможно оторвать глаз. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из них.

Туалет для тех, кто ценит комфорт и уют. Интересно, сложно ли его убирать?

Как не ослепнуть от такого количества блестяшек?

Необычное цветовое решение

Отпечатки пальцев на всей мебели свели бы меня с ума.

Слегка перестарались с созданием уюта

Магазин бренда Balenciaga. Маркетологи знают, как удивить покупателей

Уборка этого места должна быть кошмаром.

Боже, представьте себе всех женщин, которые приносят туда кофе и проливают его.

Почти трон

Красиво жить не запретишь

Чтобы ничего не мешало полноценному обзору

Креативный пол на кухне

Также эта идея отлично подойдёт для оформления пола музыкального магазина или тематического музея.

К такой помпезной кухне даже страшно притрагиваться

Королевские особы оценят такую ванную комнату

Этот дом в Лос-Анджелесе продаётся за 11 миллионов долларов

Архитектор, вероятно, увлекался игрой «The Sims».

Природные мотивы

А у вас слегка рябит в глазах?

Дом, похожий на террариум для рептилии

Похоже на дом Флинтстоунов.

Слегка безумный дизайн кухни

Здесь вы можете посмотреть, как американский художник с помощью своей фантазии и таланта смог преобразить скучные городские улицы.