17 доказательств того, что когда дело касается дизайна, человеческая фантазия не знает границ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 доказательств того, что когда дело касается дизайна, человеческая фантазия не знает границ

17 доказательств того, что когда дело касается дизайна, человеческая фантазия не знает границ

17 доказательств того, что когда дело касается дизайна, человеческая фантазия не знает границ

Многие люди уверены, что при выборе дизайна интерьера следует руководствоваться рекомендациями знающих людей, а также поглядывать одним глазом в сторону модных тенденций, чтобы точно ничего не упустить. Во все времена, независимо от моды, предпочтение отдавалось минимализму. Ну, а что? Этот вариант беспроигрышный, и к тому же он никогда не выходит из моды. Однако существуют на свете неугомонные чудо-дизайнеры, которым только дай возможность повытворять с комнатами и помещениями что-нибудь эдакое. В результате получаются шедевры, от которых невозможно оторвать глаз. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из них.

Туалет для тех, кто ценит комфорт и уют. Интересно, сложно ли его убирать?

Как не ослепнуть от такого количества блестяшек?

Необычное цветовое решение

Отпечатки пальцев на всей мебели свели бы меня с ума.

Слегка перестарались с созданием уюта

Магазин бренда Balenciaga. Маркетологи знают, как удивить покупателей

Уборка этого места должна быть кошмаром.

Боже, представьте себе всех женщин, которые приносят туда кофе и проливают его.

Почти трон

Красиво жить не запретишь

Чтобы ничего не мешало полноценному обзору

Креативный пол на кухне

Также эта идея отлично подойдёт для оформления пола музыкального магазина или тематического музея.

К такой помпезной кухне даже страшно притрагиваться

Королевские особы оценят такую ванную комнату

Этот дом в Лос-Анджелесе продаётся за 11 миллионов долларов

Архитектор, вероятно, увлекался игрой «The Sims».

Природные мотивы

А у вас слегка рябит в глазах?

Дом, похожий на террариум для рептилии

Похоже на дом Флинтстоунов.

Слегка безумный дизайн кухни

Здесь вы можете посмотреть, как американский художник с помощью своей фантазии и таланта смог преобразить скучные городские улицы.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы
Бывший премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы
Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке
Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке
Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass
Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass
Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память
Неинвазивная электростимуляция мозга помогает улучшить память
Глава Банка Финляндии раскритиковал криптовалюты
Глава Банка Финляндии раскритиковал криптовалюты
В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке
В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской
Аналитик назвал скрытую цель визита Шольца в Канаду
Аналитик назвал скрытую цель визита Шольца в Канаду
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
Доходит до исступления: какие знаки зодиака считаются нервными
Доходит до исступления: какие знаки зодиака считаются нервными
Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарами
Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным

Топ на сегодня

THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов
THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи
Наглый водитель выехал на встречную полосу и задержал машину скорой
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе
Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия
Свойства и виды ЛКМ
Свойства и виды ЛКМ

Еще по теме

Какой дизайн интерьера сделает вашу квартиру уникальной: самые крутые идеи для росписи стен
Комфорт и уют – да это возможно
Идеальный черный: 7 голливудских образов (ФОТО)
Права дизайнеров пропишут в Гражданском кодексе