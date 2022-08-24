17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу, подаренные природой
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17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу, подаренные природой

17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу, подаренные природой

Птицы играют в жизни человека особую роль. С древних времён люди завидовали пернатым, восхищаясь их способностью к полёту. Это ведь так восхитительно иметь возможность полететь туда, куда хочется! Конечно, с изобретением самолётов и других летательных средств мечта стала ближе. Однако до её полного воплощения всё равно ещё далеко. Но птицы могут похвастаться не только своими великолепными крыльями. Некоторые пернатые имеют настолько внушительные габариты, что им могут позавидовать даже хищники. Выглядят рекордсмены очень впечатляюще и грациозно. Посмотрите сами.

Китоглав — 17 место

Вес: 4-7 килограммов

Где обитает: Республики Центральной Африки

Дрофа — 16 место

Вес: 4-8 килограммов

Где обитает: Африка, Германия, Австрия, Румыния, Украина, Россия

Индийский журавль — 15 место

Вес: 6,35 килограммов

Где обитает: Индия, Австралия

Африканский марабу — 14 место

Вес: 4-8,9 килограммов

Где обитает: Африка

Гарпия — 13 место

Вес: 4-9 килограммов

Где обитает: Центральная и Южная Африка

Белоплечий орлан — 12 место

Вес: до 9 килограммов

Где обитает: северо-восточная Азия

Странствующий альбатрос — 11 место

Вес: 7-11 килограммов

Где обитает: Южный океан, гнездятся на отдалённых островах

Чёрный гриф — 10 место

Вес: 7-12 килограммов

Где обитает: Большой Кавказ, Осетия, Дагестан

Лебедь-трубач — 9 место

Вес: 12,5 килограммов

Где обитает: Северная Америка

Андский кондор — 8 место

Вес: 8-15 килограммов

Где обитает: Анды Южной Америки

Кудрявый пелекан — 7 место

Вес: 9-14 килограммов

Где обитает: Балканский полуостров, Монголия, Румыния, Болгария, Россия

Домашний индюк — 6 место

Вес: 9-35 килограммов

Где обитает: Встречается во многих странах мира

Нанду обыкновенный — 5 место

Вес: 20-25 килограммов

Где обитает: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай

Императорский пингвин — 4 место

Вес: 22-45 килограммов

Где обитает: Антарктида

Эму — 3 место

Вес: 18-55 килограммов

Где обитает: Австралия

Шлемоносный казуар — 2 место

Вес: 60-80 килограммов

Где обитает: Австралия, Новая Гвинея

Африканский страус — 1 место

Вес: до 156 килограммов

Где обитает: Африка

# Интересное
По материалам: twizz

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