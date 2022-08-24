5 самых опасных дней в сентябре 2022 года
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5 самых опасных дней в сентябре 2022 года

5 самых опасных дней в сентябре 2022 года

Опасные дни есть в любом месяце. Вопрос лишь в том, сколько их. В сентябре 2022 года будет всего лишь два негативных дня. Астрологи подробно рассказали о том, что будет происходить в это время и как можно спасти себя от проблем.


Опасные дни подразумевают использование различных защитных оберегов, поскольку они действительно могут быть опасными, непредсказуемыми, негативными. Астрологи настоятельно советуют вам быть внимательнее к мелочам и не забывать про осторожность в описанные ниже два дня сентября.

10 сентября — день начала ретроградного движения Меркурия

Пока Меркурий будет двигаться в обратном направлении, нас будут ждать различные неприятности в сфере работы, бизнес и финансов. Он пробудет в таком состоянии до 2 октября, но особое внимание стоит уделить дню самого перехода.10 сентября лучше быть предельно осторожными обращении с деньгами.

Планета ведает также информационными потоками, поэтому в такие периоды будет много сплетен и слухов. Доверять лучше только фактам, проверяя каждое слово, услышанное от посторонних людей. Также 10 сентября лучше не отправляться в путешествия. В такое время поездки могут сорваться по множеству причин.

10 сентября произойдет еще одно негативное событие. В этот же день, 10 числа, Луна станет полной, причем в момент пребывания в Знаке Рыб. Это очень неблагоприятное положение, порождающее в нас с вами внутренний диссонанс. В этот день будет очень тяжело работать, трудно приходить к компромиссу с другими людьми и в целом очень сложно жить из-за переживаний и лишних мыслей.


26 сентября — Меркурий в соединении с Венерой

Второй опасный день пройдет под эгидой опасного аспекта между Меркурием и Венерой. Когда эти две планеты «соединяются», то есть, располагаются по одну сторону от Земли, это приводит к большим неприятностям буквально во всех сферах жизни.

26 числа у нас с вами с высокой вероятностью пропадет желание работать, развиваться, делать что-то по дому. Многие наполнятся ленью, апатией, депрессивными мыслями. Это очень сложный день, в который нельзя придаваться унынию, иначе можно испортить себе жизнь на весьма долгий промежуток времени.

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По материалам: dailyhoro.ru

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