7 причин, по которым нужно радоваться неудачам

Вадим Карасев

Неудачи бывают у каждого из нас — у кого-то чаще, у кого-то реже. Эксперты советуют научиться принимать их и радоваться им. Это должно преобразить вашу жизнь и сделать ее лучше во многих аспектах.

Иногда люди по какой-то причине встают на черную полосу. В такие моменты самое главное — не воспринимать это как какое-то проклятие, ведь вполне возможно, что это просто странное стечение обстоятельств. Так или иначе, но старайтесь помнить о плюсах таких периодов.

Неудачи указывают на то, что ваш путь выбран неверно

Довольно часто неудачи показывают нам, что вы просто выбрали не ту дорогу. Многие, к сожалению, думают, что проблемы и срывы планов — это удел неудачников, но это не так. Когда у вас что-то не получается, это просто говорит о том, что нужно найти обходной путь. Если неудач на пути слишком много, то это может указывать на то, что вы занимаетесь не тем делом, которым следовало бы заняться.

Таков ваш путь

Не спешите пропускать этот пункт. Фраза «таков ваш путь» не означает, что ваш удел — страдать и встречать на пути лишь разочарования. Скорее всего, вам уготована удача в чем-то ином. Вселенная решила сделать так, чтобы вы потерпели поражение сейчас, потому что это приведет вас к победе потом. Наверняка у вас уже бывало в жизни так, что где-то вы потерпели неудачу, но через определенное время были рады, что всё так вышло.

Получение полезного опыта

Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы получаем важный опыт, который в последствии сможем применить на практике, чтобы обойти похожие препятствия в будущем. Именно поэтому нужно анализировать неприятную ситуацию, извлекать из нее уроки и запоминать их навсегда. Например, если кто-то обещал вам заплатить за какую-то работу, но обманул вас и не сделал этого, то в будущем вы должны помнить о том, что люди могут поступать таким образом, и нужно проверять их, прежде чем слепо доверять.

Укрепление силы воли

Человек, который вообще никогда не встречал никаких преград на своем пути, при появлении первой же большой трудности, просто не будет знать, что ему делать. Это может сломать его, заставить свернуть с пути, отказаться от мечты и так далее. Если же вы будете периодически встречаться с проблемами, то закалите свой характер и станете сильнее как личность.

Это возможность начать все с начала, но более мудро

Если что-то не получилось, и вы вынуждены начинать с самого начала, не расстраивайтесь, ведь это возможность попробовать снова, но сделать всё еще лучше. Да, время потрачено, но не впустую. Вы сможете добиться своего.

Вам есть что рассказать окружающим

Это частный случай повышения мудрости. Когда вы переживаете какую-то сложную ситуацию, в которой потерпели провал, это становится отличной историей для общения с другим человеком. Возможно, через некоторое время эта ситуация может быть воспринята как курьезная. Вы можете рассказывать ее окружающим, и они будут слушать вас, а затем начнут понимать, что вы интересный человек, у которого есть чему поучиться.

Это возможность научиться чему-то новому

В основном провалы происходят с нами в тех случаях, когда мы встречаемся с задачей, для успешного решения которой у нас попросту нет никаких навыков. В итоге мы отклоняемся на время от основного курса, изучаем что-то важное, пробуем снова и достигаем успеха. В итоге цель достигнута, но в кармане есть еще и какое-то новое умение.