a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D
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a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D

a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D


Стоящий за платформой Ready Player Me стартап Wolf3D закрыл раунд Серии B на $56 млн. Его возглавила Andreessen Horowitz (a16z).



Финансирование также предоставили Konvoy Ventures, Collab Currency, Plural Platform, Hartbeat Ventures, сооснователь Roblox Дэвид Басзуки и соучредитель Twitch Джастин Кан.


Стартап рассчитывает увеличить к концу года численность специалистов вдвое — с 50 до 100. 


Wolf3D известна по созданию системы аватаров для Tencent, Wargaming, Huawei, Verizon и HTC. 


Для формирования базы данных лиц для Ready Player Me фирма отсканировала более 20 тысяч человек с помощью около 100 камер.


Пользователи могут бесплатно создавать аватары на платформе, а разработчики — интегрировать Ready Player Me в приложения и без затрат получать готовые к использованию наработки. В числе 3252 клиентов стартапа VRChat, Spatial, Hiber, Pixelynx, Adidas, RTFKT и Dior.


В беседе с The Block CEO Wolf3D Тимму Токе заявил, что следующим шагом станет создание «инструментов контента» для аватаров — аксессуаров.


«Любой отдельный художник может принять участие, создать активы и продать их на открытом рынке», — пояснил он.


По словам Токе, Ready Player Me получает доход от продажи игровых активов через партнеров.


Напомним, в декабре 2021 года команда Ready Player Me привлекла $13 млн.


Ранее Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры.


Согласно DappRadar, GameFi и метавселенные во втором квартале показали наилучшую динамику в условиях медвежьего рынка.


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# Экономика gamefi, венчурные инвестиции, метавселенные, новости
По материалам: ForkLog

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