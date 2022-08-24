a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D
Стоящий за платформой Ready Player Me стартап Wolf3D закрыл раунд Серии B на $56 млн. Его возглавила Andreessen Horowitz (a16z).
Ready Player Me x @a16z— Ready Player Me (@readyplayerme) August 23, 2022
We’ve closed a $56M Series B funding round led by @Tocelot from @a16z GAMES FUND ONE and @cdixon from @a16z crypto!https://t.co/YeVo5Xfl7b
Финансирование также предоставили Konvoy Ventures, Collab Currency, Plural Platform, Hartbeat Ventures, сооснователь Roblox Дэвид Басзуки и соучредитель Twitch Джастин Кан.
Стартап рассчитывает увеличить к концу года численность специалистов вдвое — с 50 до 100.
Wolf3D известна по созданию системы аватаров для Tencent, Wargaming, Huawei, Verizon и HTC.
Для формирования базы данных лиц для Ready Player Me фирма отсканировала более 20 тысяч человек с помощью около 100 камер.
Пользователи могут бесплатно создавать аватары на платформе, а разработчики — интегрировать Ready Player Me в приложения и без затрат получать готовые к использованию наработки. В числе 3252 клиентов стартапа VRChat, Spatial, Hiber, Pixelynx, Adidas, RTFKT и Dior.
В беседе с The Block CEO Wolf3D Тимму Токе заявил, что следующим шагом станет создание «инструментов контента» для аватаров — аксессуаров.
«Любой отдельный художник может принять участие, создать активы и продать их на открытом рынке», — пояснил он.
По словам Токе, Ready Player Me получает доход от продажи игровых активов через партнеров.
Напомним, в декабре 2021 года команда Ready Player Me привлекла $13 млн.
Ранее Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры.
Согласно DappRadar, GameFi и метавселенные во втором квартале показали наилучшую динамику в условиях медвежьего рынка.
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