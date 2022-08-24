Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»

Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»

Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»

Алена Ашмарина воспитывает четверых детей от разных мужчин. Экс-участница «ДОМа-2» в одиночку растит дочерей, ведь бывшие не горят желанием помогать. А бизнесмен Жан-Поль Чуркин, которому звезда реалити родила двойняшек, и вовсе никогда не видел наследниц.


В январе 2021-го Алена Ашмарина стала многодетной мамой — она родила двойняшек Ариану и Аврору. С отцом детей женщина рассталась еще на ранних сроках беременности. Как отмечала звезда «ДОМа-2», бывший возлюбленный ушел от нее, как только узнал о пополнении.

Казалось, у Чуркина давно своя жизнь, где нет места девочкам. Но внезапно предприниматель решил познакомиться с дочками и уже организовал с ними встречу.

«Папа двойняшек злится сам на себя, что не был с нами эти два года… По приезде он хочет увидеть их, это будет первая в жизни встреча. Сейчас все накинутся, где он был, почему его не было, зачем он нужен? А разве судьи мы? Кто из вас без греха, пусть первый кинет в него камень. Это радостное событие для девочек! Каждому ребенку нужны оба родителя! Ребенок без одного родителя, как ангел без одного крыла. И я безмерно рада, что мои девочки обрели второе крыло и получили шанс летать и полноценно иметь поддержку обоих родителей», — написала в соцсетях многодетная мама.

Алена никогда не запрещала бывшим видеться с наследницами, наоборот, она за то, чтобы дочки росли в любви и заботе. Правда, не со всеми ей удается найти общий язык. «Я буду всем сердцем верить, что в этот раз папа двойняшек проявит себя как настоящий любящий отец. Мы не смогли создать союз, но мы все равно можем быть лучшими родителями для своих детей!» — добавила Ашмарина.

Помимо Авроры и Арианы экс-участница скандальной телестройки воспитывает Патрисию, которую родила от Германа Ашмарина, и Алису. Отцом второй девочки стал коллега по «ДОМу-2» Илья Григоренко.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими волосами
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Большинство японских компаний повысили цены
Большинство японских компаний повысили цены
Парень без чувства страха
Парень без чувства страха
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам зодиака новолуние 27 августа 2022 года принесет большие деньги
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Еще по теме

Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина отложила свадьбу с Ильей Григоренко из-за его вранья
Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина сделала пластику груди
«Палец всмятку»: годовалая дочь Алены Ашмариной попала в больницу
Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко снова расстались