Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»

Алена Ашмарина воспитывает четверых детей от разных мужчин. Экс-участница «ДОМа-2» в одиночку растит дочерей, ведь бывшие не горят желанием помогать. А бизнесмен Жан-Поль Чуркин, которому звезда реалити родила двойняшек, и вовсе никогда не видел наследниц.

В январе 2021-го Алена Ашмарина стала многодетной мамой — она родила двойняшек Ариану и Аврору. С отцом детей женщина рассталась еще на ранних сроках беременности. Как отмечала звезда «ДОМа-2», бывший возлюбленный ушел от нее, как только узнал о пополнении.

Казалось, у Чуркина давно своя жизнь, где нет места девочкам. Но внезапно предприниматель решил познакомиться с дочками и уже организовал с ними встречу.

«Папа двойняшек злится сам на себя, что не был с нами эти два года… По приезде он хочет увидеть их, это будет первая в жизни встреча. Сейчас все накинутся, где он был, почему его не было, зачем он нужен? А разве судьи мы? Кто из вас без греха, пусть первый кинет в него камень. Это радостное событие для девочек! Каждому ребенку нужны оба родителя! Ребенок без одного родителя, как ангел без одного крыла. И я безмерно рада, что мои девочки обрели второе крыло и получили шанс летать и полноценно иметь поддержку обоих родителей», — написала в соцсетях многодетная мама.

Алена никогда не запрещала бывшим видеться с наследницами, наоборот, она за то, чтобы дочки росли в любви и заботе. Правда, не со всеми ей удается найти общий язык. «Я буду всем сердцем верить, что в этот раз папа двойняшек проявит себя как настоящий любящий отец. Мы не смогли создать союз, но мы все равно можем быть лучшими родителями для своих детей!» — добавила Ашмарина.

Помимо Авроры и Арианы экс-участница скандальной телестройки воспитывает Патрисию, которую родила от Германа Ашмарина, и Алису. Отцом второй девочки стал коллега по «ДОМу-2» Илья Григоренко.