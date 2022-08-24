Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов: "Сижу на жестком ПП и не ем после шести"
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Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов: "Сижу на жестком ПП и не ем после шести"

Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов: "Сижу на жестком ПП и не ем после шести"

Модель Алеся Кафельникова, которая родила ребенка год назад, рассказала, как ей удалось сбросить вес до "козырных" 49 килограммов.

У меня новый уровень отношений с едой. Я могу снова спокойно на нее просто смотреть. Пошел второй месяц, как я сижу на жестком ПП и не ем после шести. Не ем ничего, кроме салатов, яиц по утрам и рыбы на пару. Не пью от слова совсем и занимаюсь спортом через день. А 10 дней назад перестала есть мясо. В общем, я впервые за пять лет вешу свои "козырные" 49 килограммов,

— написала Кафельникова в инстаграм-сторис*.

После рождения их с мужем Георгием Петришиным ребенка Алеся Кафельникова приложила все усилия, чтобы в кратчайший срок вернуться к "добеременной" форме. Уже через восемь месяцев после родов модель вышла на подиум и начала активно сниматься. Дочь Киара осталась жить с бабушкой: Кафельникова объяснила, что ей пришлось пойти на это, так как она "очень хочет работать".

В качестве дополнительных процедур Кафельникова ходит на криолиполиз (это безоперационная методика удаления локальных жировых отложений, основанная на контролируемом охлаждении подкожно-жировой ткани). Алеся называет его "надежным спасителем девушек даже с идеальным телом". С ней не согласится Линда Евангелиста, которая столкнулась с последствиями этой косметологической процедуры: в ее случае количество жировых клеток не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось, поскольку у нее развилось редкое послеоперационное осложнение — парадоксальная жировая гиперплазия.

По словам Евангелисты, после этой процедуры она изменилась до неузнаваемости, впала в затяжную депрессию и не появлялась на публике несколько лет. Лишь недавно Линда вернулась в модную индустрию: снялась для обложки британского Vogue (но сниматься пришлось в тейпах, маскируя лицо) и в новой рекламной кампании Fendi.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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