Аналитик назвал скрытую цель визита Шольца в Канаду

Вадим Карасев

Аналитик Юшков: Шольц пытался договориться с Трюдо о гарантиях для «Газпрома»

Во время визита в Канаду немецкий канцлер Олаф Шольц, вероятно, пытался договориться о предоставлении Канадой и Великобританией гарантий для «Газпрома» о том, что турбины для «Северного потока» не находятся под санкциями. Достичь соглашения не удалось, потому страны обсудили поставки водорода. Об скрытой цели поездки Шольца в Канаду в разговоре с «Лентой.ру» высказался ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Канада и Германия договорились о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году.

Соответствующая декларация была подписана в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и канцлера Олафа Шольца. По словам Трюдо, Канада «сможет стать надежным поставщиком [данного вида] энергии». Он напомнил, что странам Запада следует отказываться от ископаемых источников энергии, в том числе от российских, в пользу альтернативного топлива.

Настоящая цель переговоров

«Германия и Канада, вероятно, вели переговоры именно по газу, — считает Юшков. — Но у Канады нет возможности поставить Германии газ. Во-первых, потому что в ФРГ нет ни одного приемного СПГ-терминала, хотя и планируется поставка двух к концу года. Но, в любом случае, Канада не является значимым игроком в области экспорта СПГ, на восточном побережье вообще нет заводов».

На данный момент, по словам аналитика, Германия ищет поставщиков СПГ по всему миру. Переговоры в Канаде были необходимы для обсуждения будущих поставок а также для того, чтобы попытаться синхронизировать санкционные режимы Канады, Великобритании и Евросоюза в отношении турбин для газопровода «Северный поток».

Водородная альтернатива

Поскольку, как считает Юшков, Канада не хочет предоставлять ни гарантий для «Газпрома», ни гарантий поставок СПГ для Германии, было озвучено предложение обсудить поставки водорода, которые помогут развить альтернативную энергетику.

«Только вот у Канады нет крупных экспортных заводов. Да и по всей Европе индустрия не создана. Так что пока все это остается на уровне разговоров: даже когда коммерческие компании договариваются между собой, это все еще не более чем меморандумы о доверии. Так что пока и о сотрудничестве Канады и Германии в этом направлении речь не идет», — уверен аналитик.

Он объяснил, что водород необходим не как источник энергии, а система ее хранения в рамках возобновляемой энергетики. Именно невозможность хранить электроэнергию является главным минусом зеленой энергетики.

«Допустим, ночью ветряк крутится и вырабатывает энергию. Но этой энергией никто не пользуется, все спят. А днем, когда потребность в ней появится, ветра может не оказаться. И предполагалось, что лишнюю энергию от возобновляемых источников как раз будут хранить с помощью водорода», — считает Юшков.

Он добавил, что говорить о точных сроках здесь невозможно. Кроме того, хранение энергии с помощью водорода является достаточно дорогой альтернативой существующих вариантов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек прибыли в Канаду в понедельник, 22 августа, с трехдневным визитом, чтобы найти альтернативу газу из России.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов считает, что Европа точно сможет перестать закупать российский газ к 2040 году, подчеркнув, что если приложить усилия, то добиться этого можно уже к 2025 году.