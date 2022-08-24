Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аналитик предрек доллару «эффект домино»

Аналитик предрек доллару «эффект домино»Аналитик Блинов предрек доллару «эффект домино» из-за визита Пелоси на ТайваньСюжетКурс доллара:

Старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов заявил, что доллар по-прежнему мировая валюта №1. Об этом сообщает агентство «Прайм».

При этом ситуация в экономике может сложиться так, что сработает «эффект домино», предрек он. По его словам, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования американской валюты как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов.

Эксперт отметил, что в настоящее время страны, которые выбрали США как «тихую гавань» для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.

«Сам по себе "эффект домино" уже витает в воздухе, особенно после тайваньского турне Нэнси Пелоси. Это неудивительно, ведь Китайская Народная Республика является одним из пяти самых крупных держателей американского государственного долга», — сказал он.

Аналитик считает, что процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса рубля. По его словам`, на данным момент на российскую валюту в первую очередь влияют внешнеторговый баланс и общее состояние экономики страны.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. «В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — поделился он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам зодиака новолуние 27 августа 2022 года принесет большие деньги
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Яна Рудковская опубликовала фото со старшими сыновьями от Виктора Батурина
Яна Рудковская опубликовала фото со старшими сыновьями от Виктора
Цвет судьбы: как «подкрасить» характер, изменив оттенок волос
Цвет судьбы: как «подкрасить» характер, изменив оттенок волос
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D
a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D
7 причин, по которым нужно радоваться неудачам
7 причин, по которым нужно радоваться неудачам
Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»
Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада, что не упекли»
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада,

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Беспощадный пинг-понг
Беспощадный пинг-понг

Еще по теме

ЦБ исключил «эффект домино» в банковской сфере
Названы причины падения рубля в июле
Минфин пообещал не допустить «эффект домино» из-за Промсвязьбанка
Аналитик спрогнозировал рост доллара