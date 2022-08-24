Анастасия Стецевьят лишилась кавалера и трусов
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Анастасия Стецевьят лишилась кавалера и трусов

Анастасия Стецевьят лишилась кавалера и трусов
Анастасия Стецевьят теперь хорошо знает, что такое настоящее невезение и к чему приводят понты: она лишилась кавалера и трусов. В данный момент официальная жена Максима Колесникова очень хорошо знает том, к чему могут привести понты и что такое невезение. Пока Максим всеми доступными способами пытается погасить свои долги на Дом-2, Настя сообщила, что лишилась не только кавалера в виде Влада Дубровского, но и трусов.

Пока девушка плясала с парнем в ночном клубе, кто-то украл все ее вещи, в том числе и самые необычные — нижнее бельё. Судя по всему, в роскошной квартире, которую она снимает, у Юрца нет места для необходимых вещей.

А может быть таким образом девушка решила сделать очередной намёк рекламодателям на то, что ей срочно нужны новые заказы? Настя ведь так стремится продемонстрировать свою обновленную фигуру. Не зря же она упорно ходила на хореографию и занималась маммопластикой?

Видимо, лишиться всего должен не только Максим Колесников. Помимо украденных вещей на Настю свалилась и другая напасть — у неё заблокировали аккаунт в Инстаграм. Несчастья сыпятся на нее как из рога изобилия. К чему же это всё приведёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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