Анонсировали Atlas Fallen — фэнтези-RPG нового поколения, релиз в 2023 году

Вадим Карасев





Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Deck13 Interactive анонсировали новый проект — игру Atlas Fallen. Она разрабатывается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Релиз должен состояться в 2023 году, пока точной даты выхода нет.

Atlas Fallen представляет собой фэнтези-RPG, в которой игрокам предстоит освобождать человечество от гнета богов. В игре заявлено не только одиночное прохождение сюжетной кампании, но и возможность совместной игры. Игра предложит создать своего собственного уникального персонажа с особыми способностями и стилем ведения боя.

К анонсу Atlas Fallen представили трейлер, где можно видеть некоторые геймплейные моменты.

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