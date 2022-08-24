Анонсировали Atlas Fallen — фэнтези-RPG нового поколения, релиз в 2023 году
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Анонсировали Atlas Fallen — фэнтези-RPG нового поколения, релиз в 2023 году

Анонсировали Atlas Fallen — фэнтези-RPG нового поколения, релиз в 2023 году


Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Deck13 Interactive анонсировали новый проект — игру Atlas Fallen. Она разрабатывается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Релиз должен состояться в 2023 году, пока точной даты выхода нет.

Atlas Fallen представляет собой фэнтези-RPG, в которой игрокам предстоит освобождать человечество от гнета богов. В игре заявлено не только одиночное прохождение сюжетной кампании, но и возможность совместной игры. Игра предложит создать своего собственного уникального персонажа с особыми способностями и стилем ведения боя.

К анонсу Atlas Fallen представили трейлер, где можно видеть некоторые геймплейные моменты.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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