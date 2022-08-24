Арина Ким — действующая вебкам-модель
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Арина Ким — действующая вебкам-модель

Арина Ким — действующая вебкам-модель
Ходят слухи, что Артём Грант познакомился с Ариной Ким на том самом сайте, где она подрабатывает вебкам-моделью. Недавно в социальных сетях появился видеоролик, который подтвердил сомнительную репутацию новой участницы Дом-2. Как оказалось, Арина Ким подрабатывает вебкам-моделью. В настоящий момент не только поклонники телешоу обсуждают действия участницы, но и другие участники Дом-2 непременно шушукаются по углам. Видимо, проекту не хватает лишь очередного скандала после проверки прокуратуры...

В итоге по сети прошёл слух, что Артём Грант познакомился с Ким на сайте, где она как раз и подрабатывает. К слову, она продолжает это делать, когда по несколько часов проводит в ванной комнате. В эфирах прямо об этом не говорят, но Клавдия Безверхова не устаёт намекать, понемногу накаляя обстановку. Сама Арина и Артем говорят о том, что не тратят деньги на всякую ерунду, собирая на строительство дома.

Сейчас Арину Ким активно сравнивают с Ольгой Рапунцель, над которой потешаются до сих пор. Анастасию Бигрину тоже не обошли стороной, хотя прошлое этой девушки поднимали на проекте лишь один раз и им обеим удалось выйти замуж на Дом-2. Неужели руководство решило сделать из проекта кинотеатр?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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