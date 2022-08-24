Бирманская шпинель, талисман от сглаза и эфиопский опал: 6 новинок ювелирных брендов, к которым стоит присмотреться
Этим летом сразу несколько ювелирных брендов выпустили интересные новинки. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, на какие украшения стоит обратить внимание.
1.Колье с зеркалом Avgvst
Цена: 22 900 руб.
Бренд Натальи Брянцевой этим летом представил несколько новинок: дроп партнерских колец и коллекцию Odyssey, вдохновленную героем известного мифа и его путешествием. Последнюю оценят любители оригинальных форм: например, тут можно найти украшения в форме зеркал и раковин морского гребешка — символа паломничества.
2.Серьги с перламутром, ониксом и опалом LAV'Z
Цена: 9 900 руб.
Если после восьми месяцев этого года вы уже готовы поверить в силу оберегов от сглаза и негативной энергии, лишь бы все было хорошо, то присмотритесь к новой коллекции британского бренда LAV'Z. Марка представила коллекцию Evil Eye, куда вошли кольцо, колье с регулирующейся цепью и вот такие серьги-пусеты из стерлингового серебра с покрытием из желтого золота и вставками из перламутра, оникса, опала и кубического циркония.
3.Чокер из эфиопского опала с жемчужиной Gernica
Цена: 20 000 руб.
Ювелирный бренд режиссера Валерии Гай Германики этим летом обзавелся собственным шоурумом в Москве. В основе концепта марки — увлечение Валерии минералами. Акцент тут делается на том, чтобы предложить украшения на разный бюджет: например, кольца с аметистом и малахитом или анклеты из кварца можно купить за 2—5 тысяч рублей, ну а за колье и чокеры с опалом или изумрудом придется выложить уже больше.
4.Кафф с изумрудом и бриллиантами Moonka
Цена: 28 600 руб.
Бренд Moonka пополнил свою популярную коллекцию Tais новыми украшениями: колье, браслетами и каффами. Кафф изготовлен из лимонного золота 585-й пробы и инкрустирован натуральным изумрудом огранки багет и шестью бриллиантами.
5.Моносерьга Arny Praht x Recycle Object
Цена: 2 300 руб.
В этом году бренд сумок Arny Praht запустил коллекцию базовых украшений и бижутерии. Летом марка представила коллаборацию с Recycle Object, который специализируется на украшениях из переработанного пластика. Сами авторы характеризуют коллекцию как немного инфантильную и существующую вне гендерных и возрастных рамок. Универсальным и бесспорно ярким украшением коллекции можно назвать вот такую моносерьгу.
6.Золотое кольцо с каскадом шпинелей Parure Atelier
Цена: 269 000 руб.
Одна из самых последних ювелирных "премьер" — первая коллаборация Снежанны Георгиевой и Parure Atelier. Лимитированная коллекция получилась довольно эклектичной: тут и изумруды, и бриллианты, и сапфиры, и аметисты, и бирманская шпинель. Вдохновлялись эпохой ар-деко, ориентализмом и живописными декорациями балета "Шахерезада" "Русских сезонов" Дягилева в Париже. В линейку вошло около тридцати украшений, которые с легкостью дополнят любой "тяжелый люкс".