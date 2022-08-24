Череда неприятностей у Овнов и везение у Рыб: астрологический прогноз на сентябрь 2022 года по знакам зодиака

Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года обещает много сюрпризов всем знакам зодиака. Этот месяц является необычным за счет своего количества ретроградных планет, которые окажут разное влияние на всех представителей зодиакального круга.

Прогноз на сентябрь 2022 года для представителей стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Многие Овны столкнутся с чередой неприятностей, им придется решать проблемы других людей и защищать их интересы. Следует проявлять осторожность и быть осмотрительными с теми, кто решит к ним обратиться за помощью. Многие захотят воспользоваться добротой представителей знака, чтобы решить свои проблемы. Овны никому не откажут, но астрологи советуют им в первую очередь подумать о своих интересах.

Лев (23 июля — 22 августа)

В сентябре Львов может охватить отчаяние, им будет казаться, что все их достижения аннулированы и никаких перспектив у них больше нет. Но им необходимо привести все свои мысли в порядок, и тогда они смогут понять, что их жизнь стала налаживаться, а все ошибки, которые они совершили, можно будет легко исправить. Месяц у Львов завершится приятными победами в личной жизни. Некоторым поступит предложение руки и сердца.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сентябрь станет отличным месяцем для представителей этого знака. Их карьера пойдет вверх, благодаря чему ждет успех в финансовой сфере. Перемены ждут Стрельцов на всех фронтах, в том числе и в личной жизни. Им лишь необходимо нести себя гордо и с достоинством. Одиноких представителей знака ждет много приключений с хорошими последствиями.

Прогноз на сентябрь 2022 года для представителей стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

В сентябре в жизни Раков не произойдет никаких серьезных перемен и неприятностей. На их пути повстречаются хорошие люди, которые смогут научить их многому. Некоторые будут нуждаться в их помощи. В этом месяце у Раков появится возможность сделать свой мир намного лучше, а окружающих их людей счастливее. Одиноким представителям знака посчастливится встретить на своем пути вторую половинку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В сентябре Скорпионов не ждут никакие существенные перемены. Но если у них появится сильное желание, то они смогут самостоятельно все выстроить так, как сами захотят. Не исключено, что они пожелают улучшить свою личную жизнь. Чтобы все желания удалось осуществить, стоит заручиться поддержкой друзей. Если в любви не повезет, то в финансовой сфере их явно будет ждать успех.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В сентябре 2022 года Рыбы смогут по-настоящему ощутить, что такое везение, причем в любой сфере жизни. Им нужно меньше думать о том, почему им так везет, и больше пользоваться полученными дарами. Согласно гороскопу, Рыбам откроется много новых возможностей, благодаря чему они смогут улучшить свою жизнь. Некоторым посчастливится занять хорошее место в крупной компании и получать достойную заработную плату.

Прогноз на сентябрь 2022 года для представителей стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В жизни Близнецов в сентябре 2022 года появится человек из прошлого, которого они давно не видели. Благодаря этому персонажу представители знака смогут решить все свои вопросы и проблемы, которые их уже давно волнуют. Именно поэтому им стоит присмотреться ко всем старым знакомым, которые появятся на их пути. При встрече нужно узнать, как у них дела и чем они занимаются.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В сентябре Весы будут вести себя очень активно во всех сферах жизни. У них могут появиться новые учителя или авторитетный человек, благодаря которому они смогут быстрее достичь поставленной цели и многого добиться в своей жизни. Некоторые представители знака смогут приступить к обучению чему-то новому и интересному. В середине месяца у Весов могут появиться поводы для волнения, но чтобы все хорошо закончилось, не стоит поддаваться эмоциям, и тогда все сложности будут преодолены.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В начале месяца многие представители знака столкнутся со сплетнями и слухами. Некоторым предстоит искать оправдание тому, к чему они вовсе не имеют никакого отношения. В середине месяца они смогут немного успокоиться и выдохнуть. У них появится время завершить все начатые дела. В конце месяца у них представится возможность подняться вверх по карьерной лестнице и занять хорошее место.

Прогноз на сентябрь 2022 года для представителей стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам в сентябре захочется побыть наедине с собой. Они смогут о многом подумать, понять смысл жизни, поразмышлять и прийти к определенным выводам. Это время является благоприятным для выдержки паузы и накопления сил. В личной жизни им следует проявлять больше терпения — это поможет не испортить отношения с любимым человеком. Те, кто давно собирались сменить место работы, в сентябре могут смело это сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы в сентябре начнут решать любовные вопросы. Многим, кто еще сомневается в выборе своего партнера, нужно задуматься над отношениями и понять, стоит ли их дальше развивать либо же прекратить. Представителям знака нужно будет следить за своими словами и поступками, поскольку одно сказанное лишнее слово может кардинальным образом изменить их жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в сентябре предстоит решать семейные вопросы и проблемы своих родственников. Многие ситуации приведут их в замешательство, из-за чего им захочется побыть в тишине и наедине с собой. Им нужно искать в себе силы, чтобы выходить из любых ситуаций. Козерогам следует научиться равномерно распределять свои ресурсы и решать задачи по мере их поступления. Если вдруг появятся трудности, нужно отнестись к ним по-философски.