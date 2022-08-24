«Черный список» КВН, разгромные отзывы, разборки с Кудрявцевой. Кому насолил Сарик Андреасян

На счету у постановщика — почти три десятка режиссерских проектов и продюсирование более 50 работ. Сарика Андреасяна могли бы похвалить за продуктивность, однако чаще в адрес кинодеятеля звучат критика и оскорбления. Как правило, недоброжелателям он не отвечает, хотя случались и исключения…

«Служебный роман. Наше время» Сарика Андреасяна ругали многие критики, однако в прокате проект окупился, собрав кассу, в три раза превышавшую потраченный бюджет. Трогательный альманах «Мамы» заставил сотни людей помириться с родителями, ну а фильм-катастрофу «Землетрясение» Национальная киноакадемия Армении выдвинула в кандидаты на «Оскар», в то время как на «Кинопоиске» картина получила оценку всего в 6,9 из 10.

«Если читать каждую плохую рецензию и воспринимать близко к сердцу, то в принципе можно умереть — это первое. А второе — 90% этих рецензий пишут те, кто контент не смотрел. Это я часто понимаю, когда их читаю. Такой критик просто хочет быть модным, хочет ругать, чтобы в кругу своих друзей ему сказали: «О, ты не любишь Сарика, класс, и я тоже». И понимаете, я уже достаточно взрослый, чтобы обижаться на это», — рассуждал режиссер.

Но разве не обидно было слышать слова Леры Кудрявцевой на «Новой волне» или читать про нелестные сравнения Нади Сысоевой? 24 августа Сарику Андреасяну исполняется 38, и мы вспоминаем его путь в кино, громкие конфликты и тайны личной жизни.

Из КВН в режиссуру

Сарик появился на свет в Ереване в семье учителя начальных классов и воспитательницы, а в четыре перебрался с близкими в казахстанский Кустанай. На новом месте родители будущего режиссера превратились в предпринимателей: открыли кафе «Эребуни», ставшее весьма популярным среди местных жителей.

Первые шаги к будущей профессии Сарик сделал в восьмом классе. Его старший брат работал на телевидении оператором, ну а наш герой вызвался помогать родственнику на репортажных съемках. Уже тогда тинейджер осознавал, как ему нравится творческое окружение. Кроме того, тогда начался бум кинопроката, так что Андреасян влюбился в кино окончательно и бесповоротно.

После школы Сарик поступил на факультет журналистики Кустанайского госуниверситета, так как никаких других творческих профессий в маленьком городе не было. В глубине души парень понимал, что это не его призвание, в отличие от режиссуры. В итоге через год Андреасян забрал документы, переехал с братьями в Москву и попал в «Мастерскую Юрия Грымова».

В студенчестве юноша играл за Сборную «Кустанай» в лиге «Старт», что позволило ему познакомиться со многими талантливыми авторами, артистами, членами жюри КВН. В Москве Сарик организовал с братьями команду «Настоящие армяне», с которой выступал в столичных клубах. Вот только вскоре с ребятами связались представители «Клуба Веселых и Находчивых», запретив молодежи использовать бренд для заработка.

«Мы ответили: «Вы же нас по телевизору не показываете? Мы же не играем в высшей лиге? Почему мы должны с вами делиться?» Видимо, такой ответ их сильно оскорбил. И поэтому, когда уже в составе этой команды КВН мы поехали на фестиваль в Сочи и уже вошли в двадцатку лучших коллективов из 1000, объявились эти люди и сказали: «Ребята, вы вообще в черном списке, вы не будете играть в КВН, потому что мы вам запрещаем это. И вы с нами не делились».

Я понимаю, как это страшно звучит, что кто-то должен с кем-то делиться в этой студенческой, невероятной игре. Но это взрослая жизнь, это тоже бизнес. То есть, наверное, мы тогда были наивны и не понимали, что действительно не имеем права использовать этот бренд. Но что было, то было», — заключил режиссер.

Спустя годы Сарик благодарил судьбу за «изгнание» из КВН, ведь если б ребятам не дали от ворот поворот, они бы продолжили карьеру в юморе, а не переключились на кино. «Когда учеба закончилась, и нас выгнали из КВНа, я и зафиксировался на режиссуре. Вот так мы и стали опять же писать сценарии, предлагать себя и так далее. Но это тоже заняло какое-то количество сложных лет», — пояснял Андреасян.

В итоге старший брат Арташес стал отвечать за музыку в фильмах Сарика, а средний — Гевонд — выступать сопродюсером. «Как-то вот жизнь так сложилась, что меня заметили, я стал заниматься кино, а затем ко мне примкнул и средний брат. И получается, что в принципе мы все втроем состоялись в творческом плане», — заключил режиссер.

Провалы и успехи

Все началось с написания диалогов для сериала «Не родись красивой», после чего Сарик уже взялся за собственный малобюджетный триллер «45 сантиметров». Проект не удалось реализовать из-за приостановки финансирования, так что официально дебютом Андреасяна стали «Бла-бла шоу» на «РЕН ТВ» и комедия «ЛОпуХИ», в пять раз окупившаяся в прокате.

Вскоре режиссера пригласили в компанию «Леополис», и он взялся за ремейк «Служебного романа». Негативных отзывов было хоть отбавляй, ведь затмить советскую классику постановщику не удалось, однако Сарик до сих пор называет картину фильмом, который его «сделал».

«Служебный роман» просто стал очень популярным и сделал тогда хорошую кассу. И, соответственно, обо мне стали говорить, меня начали везде приглашать, и на этом фоне мы с братом организовали свою собственную компанию. В нас увидели людей, которые могут совместить творчество и бизнес. Поэтому я и очень благодарен этому фильму», — пояснял Андреасян.

И действительно, братья основали Enjoy Movies, под эгидой которой вышла комедия «Беременный». Потратив на съемки два миллиона долларов, с проката Сарик получил семь, что можно было бы считать успехом, если отбросить негативные отзывы: критики в один голос твердили, что Андреасян неудачно скопировал идею американского «Джуниора».

Экспертам понравились состоящая из нескольких новелл картина «Мамы» и фильм-катастрофа «Землетрясение», посвященный трагедии 1988-го в Ленинакане, Спитаке и Кировакане. Чего не скажешь о лентах «Что творят мужчины!» и «Тот еще Карлосон», разгромленных критиками за вторичность, низкую художественную ценность и пошлость.

В 2013-м Сарик выступил режиссером международного проекта «Ограбление по-американски» с Эдрианом Броуди. Картину показали на фестивале в Торонто, однако этот факт не уберег ее от негатива: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 14 %, ну а после премьеры в США аналитики заявили об антирекорде по сборам в кинотеатрах. Андреасян объяснил это отсутствием развернутой рекламы в Америке.

В 2015-м российские критики разгромили фантастическую ленту «Защитники», но тем не менее в том же году Enjoy Movies стала самой рентабельной компанией российского кинорынка. Через пару лет Андреасяны основали новый лейбл «Большое кино», после чего сняли фильм «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Оценки были средними, но главное, что картина напомнила зрителям о драматическом таланте актера. Сам Сарик отмечал, что восхищался Нагиевым еще со съемок «Чистилища», поэтому не сомневался, что и в его проекте Дмитрий будет на высоте.

Сотрудничество артиста и режиссера продолжилось сериалом «Чикатило», получившим неоднозначные оценки как критиков, так и зрителей: многим претило, что Андреасян всколыхнул мрачные страницы истории СССР, не пожалев родственников жертв маньяка. В 2020-м постановщик снова задействовал Нагиева в своем проекте, пригласив актера в мелодраму «Гудбай, Америка».

Этот год богат для Сарика проектами: он спродюсировал «Бедного олигарха», «Эластико», «В активном поиске 2», а еще 10 фильмов сейчас находятся в производстве. Судя по всему, никакая критика не могла повлиять на режиссера, преданного своему делу. Но всегда ли легко промолчать, слыша негативные отзывы?

Скандалы

Сарик отмечал, что из-за загруженности работой редко обращал внимание на критику, а в целом мыслил так: если сериал посмотрели 15 миллионов, а негативных рецензий вышло две, значит, процент недовольных исчисляется в сотых.

«Если сейчас говорить про того же «Чикатило», либо же о каком-то другом контенте, я все равно мерю категориями зрительского успеха, то есть, смотрю хэштеги в соцсетях. Потому что очень многие люди указывают их. И исходя из этого, по хэштегам, ты идешь и читаешь людей, которые не работают в кино, а являются простыми зрителями. А когда я вижу простые отзывы, меня это всегда успокаивает, потому что зачастую они всегда позитивные. Что касается критики профессиональной прессы, то я не скрываю, что ее много. Хотя последние пять-шесть лет стало намного меньше, может быть, как раз-таки, начиная с того же «Землетрясения», — рассуждал режиссер.

Его критиковали многие блогеры, включая Евгения Баженова, однако терпение Сарика лопнуло, когда в 2021 году на «Новой волне» Лера Кудрявцева пошутила, что фильмов у режиссера много, но хорошего мало. «Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас», — вспылил в микроблоге Андреасян.

Кудрявцева оправдалась тем, что то была лишь сценарная шутка, причем она заранее уточняла у авторов, не обидная ли. С работами Андреасяна Лера и вовсе не знакома, так что о личных оскорблениях не шло и речи. Услышав, как грубо ей ответил режиссер, ведущая неприятно удивилась, а ее муж Игорь Макаров заявил, что готов набить продюсеру морду. Сарик парировал, что, во-первых, у него лицо, а во-вторых, на «стрелки» он не ходит с юности.

Режиссер делился, что привлек к делу юриста, намереваясь восстановить справедливость, ведь редакторы программы нанесли удар его репутации. Однако в итоге история заглохла. «С Лерой мы лично не пообщались, но у нас много общих знакомых и все говорят, что она потрясающий человек. Я понимаю, что она произнесла написанный редакторами текст, это ее работа и все такое прочее. Но глобально — она же могла отказаться? Хотя, наверное, дай мне текст, и я бы прочитал, подумав, что люди уже обо всем договорились. Словом, эта история в хорошем смысле затихла. Лера все поняла, она не ожидала такого всплеска, ведь тысячи армян пошли ей рассказывать, кто я такой. Но я, конечно, зла не держу», — пояснял продюсер «СтарХиту».

Еще одна неприятная история произошла с Надеждой Сысоевой: на фоне западных санкций звезда Comedy Woman заявила, что теперь не знает, к чему стремиться, ведь мечтала о Голливуде, а не о съемках у Сарика Андреасяна. «Наденька, ты ж моя хорошая! Я тебя не снимал никогда и не собираюсь! Езжай в Голливуд, там твой талант оценят! Мы еще не доросли до тебя! Еще можно во Львов вместе с Крапивиной. Будете поднимать местный театр эстрады!» — парировал режиссер в личном блоге.

Впрочем, через пару месяцев продюсер уже отметил, что и на Надю не держит зла. «Сколько было этих обидных историй! С Дудем, Минаевым, Лерой Кудрявцевой... Я могу бурно отреагировать в Интернете, но встречаться с человеком один на один, чтобы высказать ему что-то, не буду. Сам люблю пошутить в Сети, много раз подкалывал Петрова или Безрукова, хотя того же Сергея Витальевича снимал. А что касается самого факта оскорблений… Так получилось, что в нашей стране не так много режиссеров, которых знают люди. Если попросить прохожих на улице озвучить ассоциации со словом «режиссер», чьи имена они назовут? Михалков, Бондарчук, Бекмамбетов, Андреасян. Поэтому я ко всем выпадам от коллег по шоу-бизнесу отношусь спокойно. Уверен, когда встречу Надю в центре Москвы, она сама не будет знать, как себя вести в этой ситуации», — заключил Сарик.

Кстати, сам Андреасян порой не жалел коллег по цеху: говорил, что Вуди Аллен не снимает ничего сложного, Квентин Тарантино делает не зрительское кино, а «Королевство полной луны» Уэса Андерсона называл «высшей степенью дебилизма». Досталось от режиссера и Дане Милохину: блогера Сарик считал необразованным, а значит, плохим примером для молодежи.

Две любви

С будущей женой Аленой Сарик познакомился в соцсетях, а после пары месяцев переписки они случайно столкнулись на улице. Современная, но романтичная история вылилась в семилетний брак и рождение сыновей Марка и Мартина. Однако в 2018-м супруга неожиданно объявила о разводе, не сообщая истинных причин решения. Что разрушило брак, не мог сказать и Андреасян.

«Мне кажется, что просто ощущение, что жизнь должна быть другой, наверное, — размышлял продюсер. — Ну это внутренние чувства, тяжело объяснимые, то есть, у этого нет каких-то очень четких понятий. Возможно, это все связано с тем, что творческие люди, они все ищущие и, возможно, свободу в хорошем смысле этого слова, какое-то вдохновение, перемены в жизни. Вот может быть, это. То есть, четко сказать, что мне нравилось, а что — нет, не совсем правильно. И даже не хочется сочинять каких-то вещей».

Алена признавалась, что была сломлена в период расставания с мужем и едва дышала от боли, однако сумела пережить разрыв и получить удовольствие от обновления. Сарик подчеркивал, что сохранил нормальные отношения с бывшей женой и продолжает участвовать в воспитании сыновей.

Тем временем разгорелись слухи о том, что развод произошел из-за романа Андреасяна с актрисой Лизой Моряк. Режиссер не скрывал, что познакомился с артисткой на съемках ленты «Девушки бывают разные», однако отношения не сразу вылились в романтические.

«Наши отношения начались, когда Сарик уже был свободен, — подчеркивала Лиза в интервью. — Мы поняли, что дружба может превратиться в нечто большее! У нас слишком много общего, мы шутим одинаково, любим одинаковую еду и нас объединяет общая сфера деятельности, мы очень похожи, и кажется, исход событий был предсказуем, хотя я сопротивлялась. Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. Если бы не наше чувство юмора, пережить ситуацию было бы труднее. При этом, ни о какой близости речи не было. Честно говоря, для обоих это был большой риск: я боялась, что ничего не получится, зачем рушить то, что уже прекрасно, боялась, что могу его потерять, если ничего не выйдет. А о нем даже писать не буду, он на кон поставил все и рискнул, получил штамп в паспорте и пришел ко мне. С тех пор мы вместе».

С новой помолвкой Сарик не спешил, хотя окружающим было понятно, как серьезно он настроен. Влюбленные часто ездили отдыхать в Эмираты, а в мае купили квартиру в Дубае. Через месяц режиссер сделал актрисе еще один подарок: роскошное кольцо от Mercury. Предложение Андреасян сделал во время романтической воздушной прогулки и, разумеется, услышал заветное «да». Поклонники и друзья с нетерпением ждут свадьбы пары.