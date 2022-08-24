Что нам стоит коворкинг построить

В Госдуме предлагают государству и бизнесу совместно создавать пространства для работы и творчества молодежи

В последние годы в России набирают популярность коворкинги — пространства для творчества и общения. К июню 2022 года таких объектов в крупных городах страны насчитывается уже сотни, и спрос на них увеличивается. В Госдуме предложили строить и оборудовать коворкинги по соглашениям о государственно-частном партнерстве. Как узнала «Парламентская газета», такую законодательную инициативу разработал и отправил на согласование в кабмин и фракцию партии «Единая Россия» председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Для тех, кто ищет общения и удобное место для работы

В стране дефицит доступных, в том числе бесплатных, пространств, которые могут быть центрами притяжения молодых людей, считает депутат Артем Метелев. По данным Росмолодежи, для людей в возрасте 14-35 лет в России действует всего 124 государственных молодежных центров, притом что молодежи в стране — 39,1 миллиона, привел он статистику. В некоторых регионах их вообще нет.

«К сожалению, ежегодно в большинстве регионов происходит отток молодых людей. Они уезжают не только из-за зарплат, но и за возможностями и развитием, а часто просто потому, что им нечего делать, некуда прийти, чтобы провести время, чему-то научиться, пообщаться с единомышленниками. Не в забегаловке, не под мостом, не в подъезде, а в культурном или молодежном центре», — сказал Артем Метелев.

По его мнению, это позволит подстегнуть создание новых молодежных центров, арт-пространств, которые объединят под одной крышей молодых людей с разными интересами и целями. Там могут проходить выставки, спектакли, лекции, встречи клубов по интересам, занятия разных секций и так далее.





Это могут быть и места для работы — оборудованные пространства в молодежных центрах или отдельные коворкинги. Ведь пандемия коронавируса немало повлияла на рынок труда.

На удаленке сейчас трудится значительно больше людей, чем в допандемийные времена. Для сравнения — около пяти процентов работников трудились дистанционно до распространения коронавируса, а в 2020 году на такой формат перешли 36 процентов сотрудников, посчитал ВЦИОМ в мае 2020-го. Постепенно цифры стали снижаться, но все же на июль 2022 года, когда ковидные ограничения сняли практически полностью, на удаленке остались 19 процентов работников. И чаще это молодежь.

По данным ВЦИОМ за 2022 год, из сотрудников 18-24 лет дистанционно трудится 19 процентов, 25-34 лет — 13 процентов, 35-44 лет — 10 процентов, 45-59 лет — 6 процентов, старшего возраста — 12 процентов.

Распространить государственно-частное партнерство на молодежную инфраструктуру — это своевременная и перспективная идея, считает председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

«В вузах сейчас, как правило, с молодежными пространствами все уже нормально. Но нам сейчас очень важно сохранить молодое население в регионах, поэтому нужны все ресурсы. Частное имущество, имущество общественных организаций вполне могло бы стать площадками для организации и коворкингов, и творческих пространств, и общения», — сказал он.

Эксперт рассказал, что региональной организации союза в Оренбургской области принадлежит здание дома молодежи, но существующее правовое поле не позволяет направить на его ремонт, модернизацию и обустройство бюджетные деньги.





В один клик

Расширить доступ молодежи к спортивным, культурным, досуговым пространствам можно и другими способами, считает Артем Метелев. Да и не только молодежи — волонтерское движение и некоммерческие организации тоже могут нуждаться в местах для работы и проведения мероприятий. Для этого необходимо совершенствовать использование существующих объектов, которые принадлежат государству, пояснил депутат. Сейчас тысячи государственных учреждений располагают инфраструктурой и возможностью предоставить ее молодым людям, волонтерам и НКО на безвозмездной основе, в том числе чтобы привлечь новую аудиторию.

Если идею поддержат, на таком ресурсе можно будет заранее бронировать, например, спортивные, актовые залы и аудитории в вузах, когда там не идут занятия, помещения в филармониях, библиотеках, музыкальных школах, домах культуры и других государственных учреждениях.

Метелев предположил, что такой сервис можно создать на портале госуслуг. По его словам, инициативу уже поддержали Минобрнауки и Росмолодежь.