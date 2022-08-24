Что нам стоит коворкинг построить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что нам стоит коворкинг построить

Что нам стоит коворкинг построить
В Госдуме предлагают государству и бизнесу совместно создавать пространства для работы и творчества молодежи

В последние годы в России набирают популярность коворкинги — пространства для творчества и общения. К июню 2022 года таких объектов в крупных городах страны насчитывается уже сотни, и спрос на них увеличивается. В Госдуме предложили строить и оборудовать коворкинги по соглашениям о государственно-частном партнерстве. Как узнала «Парламентская газета», такую законодательную инициативу разработал и отправил на согласование в кабмин и фракцию партии «Единая Россия» председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Для тех, кто ищет общения и удобное место для работы

В стране дефицит доступных, в том числе бесплатных, пространств, которые могут быть центрами притяжения молодых людей, считает депутат Артем Метелев. По данным Росмолодежи, для людей в возрасте 14-35 лет в России действует всего 124 государственных молодежных центров, притом что молодежи в стране — 39,1 миллиона, привел он статистику. В некоторых регионах их вообще нет.

«К сожалению, ежегодно в большинстве регионов происходит отток молодых людей. Они уезжают не только из-за зарплат, но и за возможностями и развитием, а часто просто потому, что им нечего делать, некуда прийти, чтобы провести время, чему-то научиться, пообщаться с единомышленниками. Не в забегаловке, не под мостом, не в подъезде, а в культурном или молодежном центре», — сказал Артем Метелев.

По его мнению, это позволит подстегнуть создание новых молодежных центров, арт-пространств, которые объединят под одной крышей молодых людей с разными интересами и целями. Там могут проходить выставки, спектакли, лекции, встречи клубов по интересам, занятия разных секций и так далее.


Это могут быть и места для работы — оборудованные пространства в молодежных центрах или отдельные коворкинги. Ведь пандемия коронавируса немало повлияла на рынок труда.

На удаленке сейчас трудится значительно больше людей, чем в допандемийные времена. Для сравнения — около пяти процентов работников трудились дистанционно до распространения коронавируса, а в 2020 году на такой формат перешли 36 процентов сотрудников, посчитал ВЦИОМ в мае 2020-го.  Постепенно цифры стали снижаться, но все же на июль 2022 года, когда ковидные ограничения сняли практически полностью, на удаленке остались 19 процентов работников. И чаще это молодежь.

По данным ВЦИОМ за 2022 год, из сотрудников 18-24 лет дистанционно трудится 19 процентов, 25-34 лет — 13 процентов, 35-44 лет — 10 процентов, 45-59 лет — 6 процентов, старшего возраста — 12 процентов. 

Распространить государственно-частное партнерство на молодежную инфраструктуру — это своевременная и перспективная идея, считает председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

«В вузах сейчас, как правило, с молодежными пространствами все уже нормально. Но нам сейчас очень важно сохранить молодое население в регионах, поэтому нужны все ресурсы. Частное имущество, имущество общественных организаций вполне могло бы стать площадками для организации и коворкингов, и творческих пространств, и общения», — сказал он.

Эксперт рассказал, что региональной организации союза в Оренбургской области принадлежит здание дома молодежи, но существующее правовое поле не позволяет направить на его ремонт, модернизацию и обустройство бюджетные деньги.


В один клик

Расширить доступ молодежи к спортивным, культурным, досуговым пространствам можно и другими способами, считает Артем Метелев. Да и не только молодежи — волонтерское движение и некоммерческие организации тоже могут нуждаться в местах для работы и проведения мероприятий. Для этого необходимо совершенствовать использование существующих объектов, которые принадлежат государству, пояснил депутат. Сейчас тысячи государственных учреждений располагают инфраструктурой и возможностью предоставить ее молодым людям, волонтерам и НКО на безвозмездной основе, в том числе чтобы привлечь новую аудиторию.

Если идею поддержат, на таком ресурсе можно будет заранее бронировать, например, спортивные, актовые залы и аудитории в вузах, когда там не идут занятия, помещения в филармониях, библиотеках, музыкальных школах, домах культуры и других государственных учреждениях.

Метелев предположил, что такой сервис можно создать на портале госуслуг. По его словам, инициативу уже поддержали Минобрнауки и Росмолодежь.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими волосами
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Большинство японских компаний повысили цены
Большинство японских компаний повысили цены
Парень без чувства страха
Парень без чувства страха
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам зодиака новолуние 27 августа 2022 года принесет большие деньги
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Еще по теме

Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике
"Единая Россия" разработала законопроект о фудшеринге
Метелев предложил новые меры поддержки молодёжи в регионах Дальнего Востока и Арктики
Метелев призвал Роскомнадзор блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране