Что нужно делать и что можно есть 25 августа 2022 года во время Успенского поста

25 августа 2022 года продолжается Успенский пост, поэтому ограничения все так же действуют. Он является одним из самых коротких постов, поскольку проходит в течение двух недель, начиная с 14 и по 27 августа 2022 года. Но Успенский отличается особой строгостью и сравним с Великим постом.

Что разрешено есть в Успенский пост и от чего лучше отказаться

В этот пост необходимо исключить из своего рациона пищу животного происхождения и алкогольные напитки. Это могут быть:

мясные продукты;

рыбные блюда;

яйца;

продукты из молока;

фаст-фуд.





Во время Успенского поста не рекомендуется увлекаться пряностями, солью, а также готовить жареную пищу.

Разрешается употреблять: овощи и фрукты, каши без масла, а также продукты с растительным белком, включая баклажаны, арахис, чечевицу, сою и иные бобовые. Во вторник, 25 августа 2020 года, можно употреблять горячую пищу с маслом.

Чтобы правильно выйти из поста, нужно помнить о некоторых моментах. В первую очередь, очень важно не переедать. Лучше всего постепенно увеличивать порцию, чтобы не нагружать организм и с легким ощущением голода выходить из стола в течение первых нескольких дней после его завершения.

Запрещается сразу после завершения поста употреблять исключенные ранее продукты. К ним можно отнести: яйца, нежирное молоко. Их лучше всего добавлять в свое меню постепенно. Также стоит исключить копчености, соления, жаренные или жирные блюда, алкогольные напитки на пару недель с момента завершения Успенского поста.

Что можно делать 25 августа 2022 года и как лучше провести этот день





Этот день наши предки именовали Фотием Поветренным, поскольку по традиции они убирали на поветях (нежилая пристройка к дому — прим. ред.), в которых хранились бороны, упряжки для лошадей и иные хозяйственные принадлежности.

Считалось, что на праздник необходимо приступать к проведению генеральной уборки, чтобы черт не злился и не ломал копыта.

Во многих областях в этот день начинали сеять озимые. Также наши предки по природным явлениям 25 августа могли предсказывать погоду в ближайшее время.

Если они утром обнаружили иней, то в следующем году будет богатый урожай озимых. Дождь на праздник означал, что не стоит ждать длинное бабье лето.