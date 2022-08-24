Цвет судьбы: как «подкрасить» характер, изменив оттенок волос

О человеке судят не только по его поведению, но и по внешности. В животном мире окрас имеет огромное значение, сообщая другим о настрое и опасности. Человек тоже встречает других по одежде, прическе, цвету волос. Психолог и астролог Кира Буренина помогла разобраться, какие стереотипы сложились за века о блондинках, брюнетках и рыжих, а также как можно изменить свою судьбу и характер, перекрасив волосы в другой цвет.

Как «подкрасить» судьбу и характер, изменив цвет волос

Брюнетки

Это яркие женщины, уверенные в себе, потому о брюнетках судят, как о железных леди. Не обязательно обладательница черных волос будет жесткой и грубой, но то, что она ставит большие цели и добивается их — это уж наверняка. Темные от природы волосы характеризуют девушку, как темпераментную, волевую. А те, кто желают перекрасить волосы в этот цвет, скорее всего, хотят стать более напористыми.

Можно ли немного «закалить» характер, поменяв цвет волос на черный? Конечно, можно, ведь вы будете глядеть на себя в зеркало и формировать определенный мыслеобраз о себе самой.





Блондинки

Издавна белокурые женщины считались олицетворением самых нежных качеств, это покладистые жены и матери. Они прекрасные хранительницы домашнего очага, потому мужчины с удовольствием делают им предложение.

Однако у таких натур, наряду с романтизмом и мечтательностью, проскальзывает некое непостоянство и ветреность, особенно у молодых девушек. Они могут идеализировать других и приукрашивать события, вовсе не считая это враньем. Те дамы, которые меняют цвет волос на светлый, невольно приобретают в характере долю легкости и воздушности.





Шатенки

Девушки-шатенки обладают качествами как блондинки, так и брюнетки. При надобности они могут быть очень целеустремленными, но по головам не пойдут. Женственность — их отличительная черта, которой они не изменяют.

Шатенки обожают познавать мир, путешествовать, легко загораются новыми идеями. Можно сказать, что обладательницы каштановых волос — это золотая середина, потому с ними легко и приятно дружить. При этом смуглокожие шатенки могут проявлять твердость и упрямство, а белокожие — гибкость, лояльность.





Русые

Образец выдержки, верности своему слову и обещанию. Они смотрят вглубь себя и только потом принимают решение. Русых красавиц не так легко прельстить материальными благами, потому покорять их нужно интеллектом, добротой, вниманием.

Женщин с русыми волосами можно встретить в самых альтруистичных профессиях: они занимаются волонтерством и любят помогать другим. Чтобы привести в гармонию свой внутренний мир, астролог советует купить именно русую краску.





Пепел

Креативные барышни, у которых всегда много интересов и задач. Пепельный цвет волос выбирают те, кто хотят выделиться из толпы, привлечь к себе внимание. Но на них действительно интересно смотреть — эти барышни привлекают внимание нестандартным подходом и харизматичностью.





Темно-русые

Пожалуй, это наиболее стрессоустойчивые личности. Их не так просто «воспламенить», как шатенок или брюнеток, но они и не так безобидны, как светло-русые. Способность находить общий язык с любым человеком делает их прекрасными психологами. Но также темно-русые барышни нередко достигают высот в точных науках, потому что обладают прекрасной логикой. Те, кому недостает таких качеств, могут немного «подкрасить» свой характер.





Рыжие

Рыжие бестии — это не просто фигура речи. Они действительно обладают почти магической привлекательностью, а также взрывным характером. Стоит изменить цвет волос на рыжий, и в характере любой дамы объявятся яркие, неудержимые, эксцентричные черты. А вот рыжие от природы являются известными заводилами. Иногда с ними сложно разговаривать, но вместе с тем рядом с рыжими уж точно не заскучаешь.





Цветные яркие волосы

На такую кардинальную смену внешности решаются только отважные, рисковые девушки. Они имеют свой собственный взгляд на мир и не боятся о нем заявить. Обычно имеют таких же неординарных друзей, выбирают нестандартные хобби.





Таким образом, говорит Кира Буренина, повлиять на судьбу и характер через смену цвета волос вполне возможно. Особенно это касается девушек, ведь для них волосы — важный инструмент самоидентификации.