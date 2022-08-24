День 24 августа в истории

66 лет назад (1956) в Ленинграде, на стапеле Адмиралтейского завода, состоялась закладка атомного ледокола «Ленин»

Проект первого в мире судна гражданского назначения с ядерной силовой установкой был разработан в ЦКБ-15 (ныне Центральное конструкторское бюро «Айсберг»). Главным конструктором был Василий Неганов, атомная установка спроектирована под руководством Игоря Африкантова.

Длина корабля водоизмещением 16 тысяч тонн составляла 134 метра, ширина — 27,6 метра. Корпус судна был изготовлен из специальной стали, которая была разработана в институте «Прометей».

3 декабря 1959 года после завершения испытаний на корабле был поднят государственный флаг СССР.

Ледокол «Ленин» проработал 30 лет, пройдя за это время расстояние, равное 30 кругосветным путешествиям по экватору (654,4 тысячи морских миль, из них 563,6 тысячи — во льдах). Атомоход провел в арктических широтах порядка 4 тысяч транспортных судов.

В 2009 году в поставленном на вечную стоянку у причала морского вокзала Мурманска ледоколе «Ленин» был открыт музей Арктики и освоения Северного морского пути.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили столицу Молдавской ССР Кишинев от немецкой оккупации

Город находился в оккупации более трех лет. В Кишиневе был установлен жестокий оккупационный режим. Для местного населения ввели телесные наказания и продуктовые карточки. Было создано Кишиневское гетто, в котором находилось около 15 тысяч узников, преимущественно — женщины и дети.

За годы оккупации в Кишиневе были убиты порядка 20 тысяч жителей, около 10 тысяч угнали в рабство. Были разрушены почти все промышленные предприятия и 70% жилых домов.

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской наступательной город был освобожден.

95 лет назад (1927) Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление о лишении оперного певца Федора Шаляпина звания народного артиста Республики и права возвращаться в страну

После Октябрьской революции Федор Шаляпин занимался переустройством бывших императорских театров, был выборным членом дирекций Большого театра, а также руководил художественной частью Мариинского театра. В 1918 году певец стал первым из деятелей искусств, который был удостоен звания народного артиста Республики.

Летом 1922 года Шаляпин уехал за границу на гастроли, и в РСФСР больше не вернулся. Причин для этого было немало: от ощущения своей ненужности на Родине до необходимости содержать большую семью (у певца было девять детей).

До конца своей жизни певец оставался русским гражданином. Он так и не принял иностранного подданства и мечтал быть похороненным на Родине. В 1984 году его желание исполнилось — прах Шаляпина был перевезен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище.

149 лет назад (1873) между Россией и Хивинским ханством был заключен Гендемианский мирный договор

Он был подписан в летней резиденции хивинского хана — Саду Гендемиан — туркестанским генерал-губернатором Константином фон Кауфманом и хивинским ханом Сеидом Мухамед-Рахим-Богадуром II.

С начала XVIII века Россия пыталась наладить с Хивинским ханством торговые и политические отношения, но все попытки заканчивались провалом. Хивинцы продолжали грабить российские торговые караваны, уводя в плен и продавая в рабство русских купцов и поселенцев в Средней Азии.

Летом 1873 года русские войска под предводительством Константина фон Кауфмана в ходе Хивинской операции взяли столицу ханства. Войска Сеида Мухамед-Рахим-Богадура II и сам хан сдались на милость победителей.

Согласно Гендимианскому договору, Хива становилась вассалом России. Хан признал себя «покорным слугой императора всероссийского» и отказался от самостоятельной внешней политики. Он также обязался не предпринимать никаких военных действий без ведома и разрешения русских властей. В ханстве уничтожались «на вечные времена рабство и торг людьми».

Территории Хивы, расположенные на правом берегу реки Амударья переходили к России. Русские купцы получили право беспошлинного провоза товаров и торговли на территории ханства.

Сеид Мухамед-Рахим-Богадур II брал обязательство уплатить России контрибуцию в размере 2,2 миллиона рублей с рассрочкой в 20 лет.

16 лет назад (2006) астрономы исключили из списка планет Солнечной системы Плутон

Существование Плутона предсказал еще в 1840-е годы французский математик Урбен Леверье, занимавшийся небесной механикой. Первым, кто начал ее поиски, был американский астроном Персивал Ловелл. Однако после его смерти интерес к планете пропал. Поиски возобновил в конце 1920-х годов молодой ученый-астроном Клайд Уильям Томбо. Они заняли почти год.

Имя новой планете — Плутон — предложила одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда Венеция Берни. В мае 1930 года Международный астрономический союз присвоил Плутону статус планеты. Однако со временем он стал подвергаться сомнениям, пока в августе 2006 года Плутон не перенесли в разряд карликовых планет.

169 лет назад (1853) впервые были приготовлены чипсы

24 августа считается днем рождения этого популярного фастфуда. Картофельные чипсы приготовил шеф-повар ресторана при отеле Moon`s Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (США) Джордж Крам. Один из посетителей ресторана отказался от поданного ему картофеля-фри, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. Тогда Крам нарезал картофель так тонко, как только смог, и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению шеф-повара клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре «саратогские чешуйки» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении.

В 1895 году началось «мелкосерийное производство» чипсов. Позднее в качестве их упаковки стали использовать вощеную бумагу. В 1932 году Херман Лэй учредил в Нэшвилле (США) марку Lay`s, которая стала первым брендом чипсов, дожившим до наших дней.

450 лет назад (1572) в канун дня святого Варфоломея в Париже произошло массовое убийство гугенотов, устроенное католиками

Инцидент, также известный как «Варфоломеевская ночь» — один из самых кровавых эпизодов религиозной войны между католиками и гугенотами. Он был спровоцирован регентом Франции Екатериной Медичи после бракосочетания ее дочери Маргариты де Валуа с гугенотом Генрихом Наваррским (будущим королем Франции Генрихом VI).

В ту ночь все дома гугенотов в Париже были отмечены белыми крестами. Резня началась глубокой ночью. По разным оценкам, во время Варфоломеевской ночи, погибли от 5 до 30 тысяч человек.

1943 года назад (79) произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий

Везувий, один из трех действующих вулканов Италии, расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь. Его высота — 1281 метр. Существуют сведения о более чем 80 значительных извержениях Везувия, в 79 году произошло наиболее известное из них.

Рано утром 24 августа над вулканом поднялось большое черное облако. Небо потемнело, сгустки пепла, которые извергал Везувий, полностью скрыли солнце, наступила кромешная тьма. На улицу нельзя было выйти, не прикрыв голову, потому что вместе с пеплом на голову падали тяжелые камни. Извержение продолжалось более суток. Были полностью уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий. Погибли около 2 тысяч человек.