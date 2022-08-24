Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в российском регионе
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Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в российском регионе

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в российском регионеВ Нижегородской области девять человек пострадали при столкновении автобуса и машины

В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

По его словам, ДТП произошло на Автозаводском шоссе в городе Дзержинск. Предварительно, пострадали девять человек. На месте аварии работают три бригады скорой помощи.

Министр подчеркнул, что он взял ситуацию под свой контроль.

Ранее сообщалось, что 16 человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области. Предварительно, к ДТП привел сердечный приступ у водителя фуры, который в момент столкновения мог быть уже мертв.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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