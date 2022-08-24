Дочка Любови Успенской засветилась со своим бойфрендом
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Дочка Любови Успенской засветилась со своим бойфрендом

Дочка Любови Успенской засветилась со своим бойфрендом
Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна показала своего возлюбленного. Дочь Любови Успенской начала новую жизнь. Этой зимой 32-летняя Татьяна Плаксина перенесла несколько пластических операций, чтобы избавиться от последствий серьезной травмы челюсти, которую она получила в Латинской Америке, а также поборола пагубную зависимость от запрещенных веществ. Теперь звездная наследница прекрасно выглядит и отлично себя чувствует, поэтому «королева шансона» больше не прячет ее от публики. Успенская все чаще берет Татьяну с собой на светские мероприятия, а на днях они вместе вышли на сцену в Санкт-Петербурге. Попробовала Плаксина свои силы и в дизайне одежды: она придумала принты для новой летней коллекции известного модельера. Теперь, уверены поклонники, девушке стоит подумать о личной жизни.
Дочь Успенской ни разу не была замужем и не замечена в громких романах, что не удивительно, ведь до прошлого года Татьяна преимущественно жила за границей и не мелькала в светской хронике. Однако, стоило наследнице певицы начать выходить в свет, как ей принялись приписывать женихов. Первым оказался Николай Басков. «Натуральный блондин» последнее время стал тесно общаться с Успенской и приходить к ней в гости, поэтому многие решили, что певец ухаживает за Татьяной, ведь оба они одиноки. Однако Плаксина эти сплетни опровергла, а сегодня дала повод для новых домыслов, показав в «сторис» эффектного спутника – темноволосого красавца по имени Константин. На фото Татьяна предстала в эффектном розовом топе с открытыми плечами и отлично смотрелась рядом с кавалером. Молодых людей, судя по подписи к снимку, связывают рабочие отношения, но, как известно, коллеги нередко становятся возлюбленными, тем более они очень подходят друг другу.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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