Дочка Любови Успенской засветилась со своим бойфрендом

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна показала своего возлюбленного. Дочь Любови Успенской начала новую жизнь. Этой зимой 32-летняя Татьяна Плаксина перенесла несколько пластических операций, чтобы избавиться от последствий серьезной травмы челюсти, которую она получила в Латинской Америке, а также поборола пагубную зависимость от запрещенных веществ. Теперь звездная наследница прекрасно выглядит и отлично себя чувствует, поэтому «королева шансона» больше не прячет ее от публики. Успенская все чаще берет Татьяну с собой на светские мероприятия, а на днях они вместе вышли на сцену в Санкт-Петербурге. Попробовала Плаксина свои силы и в дизайне одежды: она придумала принты для новой летней коллекции известного модельера. Теперь, уверены поклонники, девушке стоит подумать о личной жизни.Дочь Успенской ни разу не была замужем и не замечена в громких романах, что не удивительно, ведь до прошлого года Татьяна преимущественно жила за границей и не мелькала в светской хронике. Однако, стоило наследнице певицы начать выходить в свет, как ей принялись приписывать женихов. Первым оказался Николай Басков. «Натуральный блондин» последнее время стал тесно общаться с Успенской и приходить к ней в гости, поэтому многие решили, что певец ухаживает за Татьяной, ведь оба они одиноки. Однако Плаксина эти сплетни опровергла, а сегодня дала повод для новых домыслов, показав в «сторис» эффектного спутника – темноволосого красавца по имени Константин. На фото Татьяна предстала в эффектном розовом топе с открытыми плечами и отлично смотрелась рядом с кавалером. Молодых людей, судя по подписи к снимку, связывают рабочие отношения, но, как известно, коллеги нередко становятся возлюбленными, тем более они очень подходят друг другу.