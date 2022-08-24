Доходит до исступления: какие знаки зодиака считаются нервными

Есть разные люди: спокойные и тихие или, наоборот, очень раздражительные. Астрологи назвали самые нервные знаки зодиака из всех. Они легко теряют самообладание и могут довести себя до исступления. Хотите узнать, какие именно, читайте дальше.

Близнецы





На первом месте оказались Близнецы. Это люди с двойственной натурой, потому что могут быть очень спокойными, а могут дергаться из-за различных мелочей – это и есть причина их постоянных нервных срывов. Они начинают нервно себя вести, задевать окружающих, но тем не менее именно в таком состоянии они намного эффективнее работают.

Овен

Овны расположились на втором месте. Ведут себя достаточно импульсивно и спонтанно, сначала говорят, а потом думают. Резко высказываются, потому что им все равно, какая будет реакция окружающих. А также они берутся за любую работу, несмотря на свои силы и возможности. Если у них что-то не получается, они начинают нервничать и злиться на своих близких и коллег по работе.

Раки





Тройку лидеров закрывают Раки. По большей мере они очень сдержанные и спокойные. Стараются контролировать все вокруг себя, но это им не всегда удается, поэтому их нервная система нарушается. Выражается это по-разному, например, различными истериками, грубым обращением с близкими и другими людьми, а также сильными нервными срывами. Но у них это достаточно быстро проходит – и тогда они снова становятся полностью спокойными и работоспособными людьми.

Телец

Представители этого зодиакального созвездия очень хорошо умеют скрывать свои настоящие чувства. Их очень сложно вывести из себя, но тем не менее возможно. И не приведи Господи в этот момент попасться им под горячую руку. Не стоит им хамить и приказывать — это Тельцам очень не нравится. Они предпочитают покой и тишину.

Лев





Больше всего Львам не нравится то, когда у них не получается контролировать или они теряют его над чем-то или кем-то. Подобное они расценивают как оскорбление в свой адрес. И тем не менее этот знак зодиака считается одним из самых спокойных. Он всегда держит свои переживания при себе.

Дева

Девам все портит их ум. Они очень часто переживают из-за различной чепухи. Им сложно сосредоточиться на действительно важных вещах.

Весы

Всегда переживают больше, чем этого требуют обстоятельства. Из-за большой ответственности им всегда сложно принимать решения, потому что очень долго рассматривают последствия. Эта черта также раздражает их самих.

Скорпион





Этот знак может «жалить» себя и остальных. Возможны нервные взрывы по любому поводу и из-за различных мелочей. Но есть и близкие люди, на которых яд Скорпиона не распространяется.

Стрелец

Стрельцы всегда стараются повлиять на принятие различных решений. Иначе они могут потерять интерес к ситуации или вовсе начать плести интриги. Стрелец очень быстро остывает от ссор и сразу извиняется. Он постоянно все напряжение держит в себе, что приводит к стрессам и выгоранию личности.

Козерог





Козерог постоянно завышает к себе требования, и это перегружает его нервную систему. К тому же он строго спрашивает и с подчиненных, что часто делает задания невыполнимыми. Не стоит с ним спорить, потому что любая несогласованная с его интересами мелочь может привести к гневу.

Водолей

Чтобы угодить всем окружающим, Водолей очень часто работает почти на износ. А также этому знаку зодиака нужно научиться вначале принимать решения и обдумывать ситуацию, а потом соглашаться на ее выполнение. Это поможет избавиться от чувства вины и стрессов.

Рыбы

Достаточно нервный знак зодиака. Им часто кажется, что они очень доверчивы и выглядят плохо в глазах окружающих людей. Они не рассказывают о своих проблемах, а переживают их сами. В это время они способны общаться с помощью крика или плакать по любому поводу.