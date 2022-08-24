Доллар может стать туалетной бумагой

Политик высказался об обесценивающейся валюте. Роман Худяков заметил, что уже сейчас американская валюта практически бесполезна. Курс доллара в эти дни августа никак не может достигнуть 60 рублей, балансируя на 50 рублях с копейками. Некоторые финансовые аналитики считают, что в сентябре он все-таки опустится до рекордных 50 рублей. Политик Роман Худяков и вовсе заявил, что американская валюта вскоре станет совсем не нужна и даже назвал точную дату — с какого момента это произойдет. «В России зеленые бумажки и сейчас не очень нужны, а осенью станут совсем не нужны никому. После 9 сентября особенно!» — написал в своем телеграме Роман Худяков.