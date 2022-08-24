Домашние средства помогут полностью отстирать следы от дезодоранта и пота в области подмышек

Пятна от дезодоранта и пота частенько заставляют отправлять в мусор свои любимые вещи. Однако некоторые умельцы все же умудряются избавиться от неприятных следов под мышками, продлевая одежде срок службы.

Как избавиться от пятен от дезодоранта и пота

В результате соприкосновения одежды с дезодорантом, который еще не высох, возникают белые следы, похожие на восковое покрытие. Если в дезодоранте есть соли алюминия, они смешиваются с потом, после чего на одежде появляются пятна желтого цвета.





Химия, которая присутствует в стиральном порошке, только усиливает эффект. Поэтому умельцы применяют свои способы.

Аспирин . Отличным пятновыводителем считается ацетилсалициловая кислота, которая подойдет для всех тканей. Таблетку измельчите и растворите в воде. Раствор нанесите на пятно и оставьте на час. Если оно сильно застарелое, добавьте еще хозяйственного мыла.

. Отличным пятновыводителем считается ацетилсалициловая кислота, которая подойдет для всех тканей. Таблетку измельчите и растворите в воде. Раствор нанесите на пятно и оставьте на час. Если оно сильно застарелое, добавьте еще хозяйственного мыла. Капрон . Убирает белые пятна от дезодоранта на темной одежде. Достаточно потереть проблемное место капроновым носком, и пятно должно исчезнуть.

. Убирает белые пятна от дезодоранта на темной одежде. Достаточно потереть проблемное место капроновым носком, и пятно должно исчезнуть. Моющее средство для посуды . В его составе должен присутствовать глицерин, который выведет пятно от дезодоранта или пота. С помощью губки тонким слоем нанесите на проблемный участок, а через час отправьте вещь в стирку.

. В его составе должен присутствовать глицерин, который выведет пятно от дезодоранта или пота. С помощью губки тонким слоем нанесите на проблемный участок, а через час отправьте вещь в стирку. Перекись водорода . Ее можно просто нанести на пятно и оставить. Или же использовать более эффективный способ. Нужно перемешать в одной емкости соду и средство для посуды, нанести его на вещь и обильно полить перекисью, оставив в таком состоянии на пару часов. После этого одежда отправляется в стиральную машинку.

. Ее можно просто нанести на пятно и оставить. Или же использовать более эффективный способ. Нужно перемешать в одной емкости соду и средство для посуды, нанести его на вещь и обильно полить перекисью, оставив в таком состоянии на пару часов. После этого одежда отправляется в стиральную машинку. Лимонный сок. Используется на светлой ткани, но справляется только со свежими пятнами. Такое средство можно применять и на темной ткани, если вы уверены, что она не полиняет. Достаточно выжать сок лимона на пятно и положить на 10 минут, после чего постирать вещь привычным способом.

Как убрать пятна от пота в домашних условиях





Водка . Нужно хорошо смочить ватный диск водкой и протереть пятно. Итог появится уже через пару минут. Если же ничего не выйдет, нужно оставить вещь еще на полчаса. Ее можно также заменить обычным спиртом, разведенным с водой в одинаковых пропорциях.

. Нужно хорошо смочить ватный диск водкой и протереть пятно. Итог появится уже через пару минут. Если же ничего не выйдет, нужно оставить вещь еще на полчаса. Ее можно также заменить обычным спиртом, разведенным с водой в одинаковых пропорциях. Уксус . Отлично растворяет въевшиеся вещества пота и дезодоранта. Однако его нельзя использовать на белой одежде, иначе точно будут желтые разводы, он подойдет для темных и цветных вещей. Достаточно ватным диском протереть проблемное место и оставить на ночь, после чего постирать вещь.

. Отлично растворяет въевшиеся вещества пота и дезодоранта. Однако его нельзя использовать на белой одежде, иначе точно будут желтые разводы, он подойдет для темных и цветных вещей. Достаточно ватным диском протереть проблемное место и оставить на ночь, после чего постирать вещь. Сода . Растворите ее в воде, чтобы получить густую пасту, втирайте в пятно и оставьте на пару часов, пока смесь не высохнет. После этого потрите это место зубной щеткой и постирайте вещь в холодной воде.

. Растворите ее в воде, чтобы получить густую пасту, втирайте в пятно и оставьте на пару часов, пока смесь не высохнет. После этого потрите это место зубной щеткой и постирайте вещь в холодной воде. Хозяйственное мыло . Именно то самое, рыжее, которое многие не любят из-за неприятного запаха, отлично справляется с пятнами от антиперспиранта на белых вещах. Брусок нужно натереть на терке и растворить стружку в воде, после чего замочить вещь в полученной массе на всю ночь.

. Именно то самое, рыжее, которое многие не любят из-за неприятного запаха, отлично справляется с пятнами от антиперспиранта на белых вещах. Брусок нужно натереть на терке и растворить стружку в воде, после чего замочить вещь в полученной массе на всю ночь. Соль. Это очень эффективное средство, которое всегда есть на кухне у каждого человека. Однако она подойдет только для грубых тканей, ведь шелковую рубашку соль может испортить. Вотрите ее в пятно и оставьте на ночь, после чего просто постирайте вещь привычным способом.

Если стирать такие вещи в горячей воде, пятна лишь закрепятся на ткани. Все методы по удалению загрязнения сначала стоит опробовать на неприметном участке, чтобы не испортить окончательно.





Чтобы избежать появления пятен на одежде, лучше выбирать натуральные ткани, которые не нарушают терморегуляцию тела, помогают поту быстрее испаряться, не провоцируя появление пятен. Не стоит также надевать футболку или рубашку сразу после нанесения дезодоранта. Если вы постоянно спешите, отдавайте предпочтения антиперспирантам, которые мгновенно высыхают.