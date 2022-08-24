Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена олигарха, которому девушка предоставляла эскорт-услуги
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Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена олигарха, которому девушка предоставляла эскорт-услуги

Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена олигарха, которому девушка предоставляла эскорт-услуги

Сегодня в Санкт-Петербурге было найдено тело 28-летней экс-участницы шоу "Дом-2" Анастасии Кочервей. На момент обнаружения, она пробыла в воде уже несколько дней. Обстоятельства смерти выясняются, но рассматривается трагическая случайность, суицид и даже убийство.

Ее подруга Олеся Малибу рассказала, что Настю преследовал какой-то мужчина, который хотел с ней расправиться. Друг Кочервей Никита Турчин, известный по шоу "Битва экстрасенсов", предположил, что это мог быть киллер.


В разговоре с журналистами издания "СтарХит" Турчин рассказал, что у Насти была связь с неким влиятельным женатым мужчиной, из-за чего ее и могли убить.

Я знаю, что у них с Олесей Малибу был какой-то крутой мужик. Они вместе ездили эскортить к нему. Тот был женат, но Кочервей хотела его увезти из семьи. Может быть, жена и заказала? Там прям очень богатый мужик: то ли депутат, то ли крутой бизнесмен, олигарх.

Однако никаких следов насильственной смерти пока обнаружено не было, но точная информация будет позже.

Никита Турчин рассказал, что давно дружил с Анастасией и знал все подробности ее трагичной жизни. Однако он отметил, что Кочервей была сильной девушкой и сама со всем справлялась. В детстве ей даже удалось вылечиться от страшного диагноза, который мог навсегда оставить ее инвалидом.

Самое обидное, что она такая бойкая, столько всего прошла: тюрьму, потерю ребенка, "Дом-2" чего только стоит, суициды... Она с инвалидного кресла встала — и так умереть?

"Экстрасенс" также подтвердил, что у умершей были проблемы с запрещенными веществами и она дружила с сомнительными личностями. "Говорят, что в Питере она связалась с плохой компанией, кто-то ее пырнул на вечеринке", — поделился Никита.

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По материалам: uposters.ru

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