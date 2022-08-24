Екатерина Варнава шокирующее похудела
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Екатерина Варнава шокирующее похудела

Екатерина Варнава шокирующее похудела
Актриса Екатерина Варнава высказалась о своей худобе. Чрезмерная худоба давно тревожит поклонников Екатерины Варнавы. Многие считают, что звезда сбросила вес после расставания с возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. Врачи предполагают, что у артистки проблемы с пищевым поведением. И что из-за ограничений в питании и постоянных строгих диет Екатерина такая худая. Из-за экстремально низкого веса, по мнению специалистов, у Екатерины теперь сбой гормонального фона, а это негативно сказывается на состоянии репродуктивной системы и здоровье в целом. Однако сама Варнава проблемы в своем весе не видит. Артистка опубликовала в соцсетях снимки, на которых предстала в спортивной форме, велосипедках и кроп-топе с ярким леопардовым принтом, которые подчеркивали изящную фигуру знаменитости.
Екатерина весьма резко обратилась к хейтерам, заявив, что у нее все в порядке. «Так много «доброжелателей» в моей жизни, сильно «переживающих», что я болею и очень плохо выгляжу. Не соглашусь, милые господа, не соглашусь!», — с сарказмом высказалась телеведущая. К слову, артистка не раз раскрывала подробности своего похудения. Катя отмечала, что старается питаться полноценно, но довольно часто пропускает ужин, поскольку много работает. Кроме того, рацион Варнавы состоит, в основном, из овощей и фруктов, а также творога и яиц. Мясо, рыбу, морепродукты и птицу артистка не ест. Если случается ужин, что для Екатерины редкость, то он состоит из овощного салата или овощей на пару.
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

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Екатерина Варнава шокирующее похудела
Екатерина Варнава шокирующее похудела
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