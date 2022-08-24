ЕР организует в Москве лечение и реабилитацию детей Донбасса
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ЕР организует в Москве лечение и реабилитацию детей Донбасса

ЕР организует в Москве лечение и реабилитацию детей Донбасса

Комитет по поддержке женских инициатив "Единой России" поможет организовать лечение и реабилитацию детей Донбасса в Москве.

По словам замсекретаря Генерального совета "Единой России", координатора работы партийного комитета по поддержке женских инициатив Дарьи Лантратовой, оказание такой помощи – одно из ключевых направлений гуманитарной миссии "Единой России".


"В этой работе участвуют более 400 волонтеров-медиков, среди которых и депутаты от партии разных уровней. Они не только политики. Многие из них – медики высочайшего уровня. И они не могут оставаться в стороне, когда людям требуется их помощь как врачей", - сказала Лантратова во время посещения Дома ребенка в Луганске.

Вместе с ней приехала главный внештатный специалист Минздрава РФ по детской медицинской реабилитации, депутат Мосгордумы от "Единой России" Татьяна Батышева. По ее словам, тяжелобольные дети Донбасса смогут пройти лечение и реабилитацию в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. Содействие в этой работе окажет комитет по поддержке женских инициатив "Единой России".

"Мы привезем на реабилитацию детишек в Москву вместе с их родителями и медицинскими сотрудниками, которые будут продолжать обучение в Москве в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы", - сказала Батышева.

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По материалам: uposters.ru

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