«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей

Анастасия Кочервей стала популярной благодаря проекту «ДОМ-2». После ухода с периметра она стала сниматься в разных ток-шоу, а также работала моделью. Все это приносило ей немалый доход.

Тело 28-летней Анастасии нашли в Санкт-Петербурге еще 13 августа, но из-за того, что оно около 10 дней пролежало в воде, опознать ее сразу не удалось. Сейчас над делом работают следователи, родные модели уже находятся в Северной столице.

Известно, что Кочервей в детстве была буквально прикована к инвалидной коляске, и врачи не давали утешительных прогнозов. Но Анастасия смогла все преодолеть и даже стала знаменитой благодаря телепроекту. После ухода из «ДОМа-2» о ней ходили разные слухи, например, о занятиях эскортом. А в последнее время участница скандальной телестройки якобы состояла в отношениях с влиятельным женатым мужчиной. Сейчас подтвердить или опровергнуть это — задача следователей. Пока же друзья и родные оплакивают трагическую смерть Анастасии.

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин рассказал, что дружил с Кочервей и часто общался с ней. Именно он предсказал ее смерть два года назад. Тогда на дне рождения молодой человек описал, как подруга уйдет из жизни.

Конечно же, Анастасия не поверила таким словам. Она была занята карьерой и зарабатыванием денег. Так, ей удалось помочь маме и оплатить ее дорогостоящее лечение. Кроме того, она приобрела квартиру, о чем недавно сама рассказала Никите. Ее аудиосообщение оказалось в распоряжении «СтарХита».

«Родненький, помнишь, ты завязывал мне красную ленточку? Я долго шла к этому и купила квартиру. Я никого не видела в жизни. Просто благодарю тебя! Если меня не станет, я просто благодарю тебя за то, что я купила квартиру, дорогой», — говорит Кочервей, захлебываясь слезами.

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По предварительной информации, на теле Анастасии не нашли следов насильственной смерти. Расследование продолжается, но друзья телезвезды не исключают криминальный характер этой истории, так как Кочервей в последнее время крутилась в плохой компании.