Фанаты Илона Маска скупили акции Tesla на миллиарды долларов
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Фанаты Илона Маска скупили акции Tesla на миллиарды долларов

Фанаты Илона Маска скупили акции Tesla на миллиарды долларовЧастные инвесторы из Южной Кореи скупили акции Tesla на 15 миллиардов долларовСюжетМасочный режим:

Фанаты основателя Tesla Илона Маска скупили акций компании на 15 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, частные инвесторы смогли увеличить свои активы производителя электромобилей более, чем в десять раз.

Это делает их ключевыми акционерами одной из крупнейших компаний в мире по рыночной стоимости. В то же время у подобного есть подоплека, указывает агентство. По мере увеличения разрыва в уровне благосостояния в Южной Корее многие из этих инвесторов видят в рискованных ставках на акции и криптовалюты свой единственный реальный путь к финансовой независимости.

Ранее в августе стало известно, что Маск продал 7,9 миллиона акций компании на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. сделка состоялась через несколько недель после того, как бизнесмен отказался от приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов и последующих судебных исков. Эксперты считают, что деньги могут понадобиться миллиардеру на случай, если он вынужден будет закрыть сделку.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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