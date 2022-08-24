Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем
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Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем

Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем


Обвиняемая в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган прервала полугодовое молчание. Она заявила, что не участвует ни в одном из криптовалютных проектов.



«Любой криптовалютный или NFT-проект с использованием моего имени или изображения является мошенничеством, которое я не одобряю», — написала она. 


Ранее Морган позиционировала себя как рэп-исполнитель, а также художник, специализирующийся на коллажах, скульптуре, живописи и дизайне одежды. Опубликованный 23 августа пост — первый с февраля 2022 года. Тогда власти США сообщили о ее задержании.


Морган вместе с супругом Ильей Лихтенштейном стали фигурантами дела о причастности ко взлому биржи Bitfinex в 2016 году и отмывании украденных 119 754 BTC. Им грозит до 25 лет лишения свободы.


Представители Минюста США также заявили о крупнейшей конфискации цифровых активов в истории ведомства — 94 636 BTC ($3,6 млрд на тот момент).


15 февраля Морган выпустили под залог в $3 млн. По мнению суда, против нее нет существенных доказательств помимо утверждения, что она, «предположительно, получала связанные с делом средства».


Напомним, онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал документальный сериал о Морган и Лихтенштейне.

# Экономика bitfinex, nft, сша, новости
По материалам: ForkLog

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