Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем

Обвиняемая в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган прервала полугодовое молчание. Она заявила, что не участвует ни в одном из криптовалютных проектов.

I am not involved in any crypto project. Any crypto or NFT project bearing my name or likeness is a scam that I do not endorse.