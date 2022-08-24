Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем

Обвиняемая в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган прервала полугодовое молчание. Она заявила, что не участвует ни в одном из криптовалютных проектов.

I am not involved in any crypto project. Any crypto or NFT project bearing my name or likeness is a scam that I do not endorse. — Heather "Razzlekhan" Morgan (@HeatherReyhan) August 23, 2022

«Любой криптовалютный или NFT-проект с использованием моего имени или изображения является мошенничеством, которое я не одобряю», — написала она.

Ранее Морган позиционировала себя как рэп-исполнитель, а также художник, специализирующийся на коллажах, скульптуре, живописи и дизайне одежды. Опубликованный 23 августа пост — первый с февраля 2022 года. Тогда власти США сообщили о ее задержании.

Морган вместе с супругом Ильей Лихтенштейном стали фигурантами дела о причастности ко взлому биржи Bitfinex в 2016 году и отмывании украденных 119 754 BTC. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Представители Минюста США также заявили о крупнейшей конфискации цифровых активов в истории ведомства — 94 636 BTC ($3,6 млрд на тот момент).

15 февраля Морган выпустили под залог в $3 млн. По мнению суда, против нее нет существенных доказательств помимо утверждения, что она, «предположительно, получала связанные с делом средства».

Напомним, онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал документальный сериал о Морган и Лихтенштейне.