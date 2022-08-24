Фил Спенсер ожидает, что эксклюзивов будет становиться все меньше
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Фил Спенсер ожидает, что эксклюзивов будет становиться все меньше

Фил Спенсер ожидает, что эксклюзивов будет становиться все меньше


Компания Microsoft уже много лет продвигает идеи кроссплатформенного мультиплеера. В начале поколения Xbox One было сложно представить, что к текущему моменту игроки с Xbox, Playstation и PC смогут играть вместе, плюс к ним присоединятся и игроки с мобильными устройствами.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер давно выступает за общий мультиплеер для всех платформ. Свою приверженность этой идее он, в очередной раз, подтвердил в интервью Bloomberg. Спенсер считает, что эксклюзивы для консолей — это «то, что мы будем видеть все реже и реже» в будущем.

По словам Спенсера, в настоящий момент эксклюзивность является только препятствием для игроков:

Может быть, вы купили Xbox, а я куплю Playstation, а наши дети хотят играть вместе, но не могут, потому что мы купили не тот кусок пластика, чтобы подключить его к телевизору. […]

Нам очень нравится иметь возможность привлекать все больше игроков, уменьшая сложности, заставляя людей чувствовать себя комфортно, когда они играют, позволяя им находить своих друзей, играть со своими друзьями, независимо от того, какое у тех устройство — я думаю, в долгосрочной перспективе это хорошо для этой отрасли. Возможно, в краткосрочной перспективе в некоторых компаниях есть люди, которым это не нравится. Но я думаю, что когда мы преодолеем эти сложности, то увидим, где игровая отрасль может продолжать расти.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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