Фил Спенсер ожидает, что эксклюзивов будет становиться все меньше

Вадим Карасев





Компания Microsoft уже много лет продвигает идеи кроссплатформенного мультиплеера. В начале поколения Xbox One было сложно представить, что к текущему моменту игроки с Xbox, Playstation и PC смогут играть вместе, плюс к ним присоединятся и игроки с мобильными устройствами.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер давно выступает за общий мультиплеер для всех платформ. Свою приверженность этой идее он, в очередной раз, подтвердил в интервью Bloomberg. Спенсер считает, что эксклюзивы для консолей — это «то, что мы будем видеть все реже и реже» в будущем.

По словам Спенсера, в настоящий момент эксклюзивность является только препятствием для игроков: