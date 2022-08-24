Глава Банка Финляндии раскритиковал криптовалюты

Цены на криптовалюты раздуваются «заблуждениями касательно монетарной экономики» и теориями заговора, тогда как CBDC обладают иммунитетом к волатильности и им можно безоговорочно доверять. Об этом заявил глава ЦБ Финляндии Олли Рен, пишет CoinDesk.

«Кто-то шутил, что национальная цифровая валюта — решение проблемы. Я не являюсь их поклонником, но убежден, что недоброжелатели несправедливо преуменьшают потенциальные достоинства СBDC», — заявил он.

Рен обратил внимание на потенциальные риски перехода к более цифровой экономике в контексте роста крипторынков за последние пять лет.

Управляющий выразил мнение, что высокая волатильность подобных активов лишь отчасти обусловлена влиянием денежно-кредитной политики.

«Центробанки должны подготовиться к моменту, когда потребуется обеспечить конвертируемость в CBDC. Мы должны помнить, что надежный и безопасный доступ к деньгам центрального банка является основой ценовой и финансовой стабильности», — объяснил он.

Рен повторил позицию ЕЦБ о том, что цифровой евро станет гарантией сохранения ведомства в качестве якоря валютной системы ЕС.

Ранее регулятор указал на зависимость успеха CBDC от степени ее принятия.

Напомним, инициатива по выпуску цифрового евро возникла в ноябре 2019 года. В октябре 2020 года ЕЦБ опубликовал всеобъемлющий отчет на эту тему.

В мае 2022 года член правления регулятора Фабио Панетта допустил выпуск CBDC до 2026 года.

Позднее чиновник сообщил, что ЕЦБ ограничит эмиссию цифрового евро на уровне 1,5 трлн.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.