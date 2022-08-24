Голландцы решили хоронить людей в "живых" гробах, чтобы они не портили экологию даже после смерти

Вадим Карасев

Находчивые голландцы из города Делфт придумали стартап, который непременно понравится всем заботящимся об экологии людям. Кроме того, на их фабрике стоит такой запах леса после дождя, что любой зашедший сразу теряет голову.

Энтузиасты решили хоронить людей в так называемых "живых коконах", которые представляют из себя гробы, сделанные из мицелия. Мицелий — это часть гриба, расположенная под землей.



27-летний основатель компании Loop Боб Хендрикс рассказал, что "живой кокон" — это больше, чем гроб, так как он связывает человека и природу. В компании считают, что надо отказываться от бездумной эксплуатации природы.

Мы упускаем много возможностей, убивая живые организмы и превращая их в скамейки. Превратили тысячелетнее растение в кусок дерева — да, мы хороши в этом. Природа существует миллиарды лет, а мы здесь всего несколько тысяч. Так почему же мы ее портим?

На самом деле портим мы ее даже после смерти. После захоронения тела выделяют около 40 литров жидкости, в которой есть вредные для природы вещества, а кремация ежегодно производит около 6,8 тонн углерода, что негативно влияет на климат планеты. И это не считая миллионов тонн бетона, дерева и металла для гробов и памятников.

Если использовать "живые коконы", то смерть человека поможет "восстановить почву", так как мицелий — один из лучших природных переработчиков различных веществ. После погребения он начинает охотиться за едой, расщепляет тело и перерабатывает все токсины. Стоимость таких гробов оценивается в примерно 1500 долларов, или 90 тысяч рублей.

Боб Хендрикс не собирается на этом останавливаться. Он считает, что в какой-то момент люди найдут способ применять мицелий даже при строительстве домов. "До этого люди рассматривали природу как источник вдохновения. Теперь мы будем сотрудничать с ней", — вдохновленно сказал мужчина.