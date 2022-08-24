Гороскоп Таро на 25 августа 2022 года: какие знаки зодиака ждет трудный день

25 августа 2022 года карты Таро почти для всех знаков зодиака прогнозируют трудный день. Некоторые люди будут чувствовать себя очень уставшими и опустошенными. Но отдохнуть не получится, поскольку им придется быстро решать важные рабочие вопросы и улаживать свои личные дела.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что сулят карты Таро знакам стихии Огня на 25 августа 2022 года

Овнам карты сулят насыщенный, но весьма полезный день. Велика вероятность того, что эти люди получат весьма заманчивое предложение, касающееся работы. Овнам необходимо заняться повышением своего мастерства, квалификации и профессионализма. Чем больше пользы они извлекут из этого дня, тем лучше сложится их дальнейшая жизнь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам в этот период не помешает пройти обучение и познать что-то новое для себя. Им следует немного отвлечься от материальных ценностей и уделить внимание духовным. Еще карты Таро советуют этим людям немного снизить темп своей активности, чтобы иметь возможность заметить подсказки Вселенной, которые она постоянно им посылает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит непростой период. Согласно картам Таро, этим людям может понадобиться кардинально изменить свою жизнь, чтобы сдвинуться с мертвой точки, на которой они застряли. Не стоит принимать скоропалительных решений, однако ожидание может показаться Стрельцам безрезультатным. Что бы не предприняли эти люди, нужно все хорошенько взвесить и обдумать, прежде чем сделать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что сулят карты Таро знакам стихии Земли на 25 августа 2022 года

Тельцам рекомендуется отпустить свое прошлое и научиться отвечать за содеянные поступки. Чтобы уверенно двигаться дальше, нужно сразу же решить свои проблемы и переживания, и позволить жизни идти своим чередом. Прошлое — это, конечно, хорошо, но лучше жить настоящим.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам в этот период следует быть крайне рассудительными и целомудренными. Не рекомендуется делать импульсивные и необдуманные поступки. Лучше заблаговременно просчитать все возможные варианты развития событий, и только потом приступать к реализации своих планов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам карты сулят гармоничный и полный душевного спокойствия день. Одинокие представители знака могут повстречать весьма интересного человека, с которым у них завяжутся романтические отношения. Тем, кто уже имеет спутника в жизни, удастся заново пережить те же чувства, что были у них в начале отношений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Что сулят карты Таро знакам стихии Воздуха на 25 августа 2022 года

Близнецов ждет период любви и гармонии. Эти люди будут пребывать в состоянии покоя и умиротворенности, но в то же время всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Как Близнецы проведут этот день, то и ждет их в ближайшем будущем, все вернется бумерангом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам рекомендуется посвятить этот период благотворительности, чтобы возобновить свою энергию и жизненные силы. Многие представители знака пожелают в этот день проявить свои самые лучшие качества. Они будут готовы прийти на помощь всем и каждому. Великодушие, доброта и внимание, проявленное к окружающим в этот день, вернутся к Весам в стократном размере, и они наконец почувствуют себя счастливыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеев ждет крайне неприятный и трудный день. Этим людям предстоит расставание с чем-то или кем-то очень важным для них. Как бы ни было больно, но лучше сделать это сейчас, чтобы открыть для себя шанс на развитие своего «я». Нет смысла продолжать бороться за то, что уже дошло до крайней точки, а потому его нужно отпустить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Что сулят карты Таро знакам стихии Воды на 25 августа 2022 года

Ракам карты Таро прогнозируют неблагоприятный день в плане общения с окружающими. Велика вероятность возникновения конфликтов, что могут повлечь за собой весьма негативные последствия. Силы явно будут неравными, поэтому Раки одержат поражение. Не стоит бросаться обидными словами в порыве гнева, чтобы не стать персоной нон-грата во многих кругах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов ждет вполне благополучный день. Карты советуют им двигаться в том же направлении, что они ранее себе наметили, и не замечать никаких преград на своем пути. Не исключено, что в их жизни возникнут некоторые трудности, но все они временные. Поэтому не стоит слишком сильно переживать из-за них.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует больше доверять своей интуиции в этот период. Она точно подскажет им выход из сложной ситуации. Если же Рыбы не доверяют самим себе, то можно спросить совета у человека, что в данный момент играет в их жизни важную роль. Им не откажут в помощи и обязательно помогут решить волнующий Рыб вопрос.