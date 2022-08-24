Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass
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Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass

Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass


Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Blackbird Interactive объявили о планах перенести проект Hardspace: Shipbreaker на приставки. Игра вышла в раннем доступе на PC несколько месяцев назад. Теперь же проект доберется до Xbox Series X | S и Playstation 5.

Дата релиза Hardspace: Shipbreaker на консолях — 20 сентября 2022 года. К анонсу версий для консолей разработчики проекта представили новый трейлер.


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Объявлено, что сразу после релиза игра Hardspace: Shipbreaker будет в подписке Game Pass на Xbox Series X | S. Напомним, что уже сейчас проект добавлен в Game Pass на PC.

Hardspace: Shipbreaker — это игра-песочница, в которой нужно утилизировать в невесомости космические корабли.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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