«И Галустян знал Зеленского»: мама Александра Реввы о его дружбе с президентом Украины

Александр Ревва несколько месяцев назад попал под прессинг российских патриотов, которые раскритиковали его за украинский паспорт, а также невнятную позицию относительно специальной военной операции по защите Донбасса.

47-летний Ревва в разгар проведения специальной военной операции по защите Донбасса сначала купил себе шикарные апартаменты в комплексе Москва-Сити, а затем неожиданно покинул страну. Несмотря на то, что многие его друзья подтвердили — это лишь отдых, патриотично настроенным гражданам не понравилось такое поведение.

Масла в огонь подлило и скандальное интервью отца Александра, в котором он сообщил, что сын давно не посещал Донецк и забыл родителя. Правда, это оказалось выдумкой. Мама Реввы вышла на связь и сообщила, что Александр никогда бы не поехал к отцу, так как считает его предателем, бросившим семью.

«Сыну и дочке (Александру и его сестре Наталье, — прим. ред.) было четыре месяца, когда он ушел к другой женщине. Дети у меня родились по полтора килограмма, недоношенные. Мне очень сложно было. Бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах», — сетует мать.

Больше всего Любовь Рачеева удивилась, когда ее сына стали обвинять в отсутствии патриотизма. По словам женщины, Саша всегда любил Россию и ценил то, чего достиг в этой стране.

Кроме того, она опровергла слухи о близкой дружбе своего сына с президентом Украины Владимиром Зеленским. То, что они знакомы, она не отрицает, но сейчас контактов никаких нет.

«Пишут, Зеленский — Сашин друг. Они просто вместе были в КВНе. И Миша Галустян, с мамой которого мы здесь в Сочи общаемся, знал тогда Зеленского, ну и что?! Саша не против России или президента нашего. Он мог сказать только то, что он за мир в общем понимании этого слова. Но при этом мы понимаем, что нацистов надо уничтожить — это правильно», — считает мать Реввы.

Что касается его «бегства» из страны, то тут все очевидно. У шоумена скоро намечены концерты в России, а летом он отправился на отдых вместе с женой и дочками. «Кто-то едет в Сочи. А он решил в Испанию — никакая это не эмиграция», — резюмировала Рачеева.