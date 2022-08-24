«И Галустян знал Зеленского»: мама Александра Реввы о его дружбе с президентом Украины
Александр Ревва несколько месяцев назад попал под прессинг российских патриотов, которые раскритиковали его за украинский паспорт, а также невнятную позицию относительно специальной военной операции по защите Донбасса.
47-летний Ревва в разгар проведения специальной военной операции по защите Донбасса сначала купил себе шикарные апартаменты в комплексе Москва-Сити, а затем неожиданно покинул страну. Несмотря на то, что многие его друзья подтвердили — это лишь отдых, патриотично настроенным гражданам не понравилось такое поведение.
Масла в огонь подлило и скандальное интервью отца Александра, в котором он сообщил, что сын давно не посещал Донецк и забыл родителя. Правда, это оказалось выдумкой. Мама Реввы вышла на связь и сообщила, что Александр никогда бы не поехал к отцу, так как считает его предателем, бросившим семью.
Больше всего Любовь Рачеева удивилась, когда ее сына стали обвинять в отсутствии патриотизма. По словам женщины, Саша всегда любил Россию и ценил то, чего достиг в этой стране.
Кроме того, она опровергла слухи о близкой дружбе своего сына с президентом Украины Владимиром Зеленским. То, что они знакомы, она не отрицает, но сейчас контактов никаких нет.
Что касается его «бегства» из страны, то тут все очевидно. У шоумена скоро намечены концерты в России, а летом он отправился на отдых вместе с женой и дочками. «Кто-то едет в Сочи. А он решил в Испанию — никакая это не эмиграция», — резюмировала Рачеева.