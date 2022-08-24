Игорь Корнелюк рассказал, почему стал наставником в шоу «Голос 60+» и что он думает о ведущей Ларисе Гузеевой
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Игорь Корнелюк рассказал, почему стал наставником в шоу «Голос 60+» и что он думает о ведущей Ларисе Гузеевой

Игорь Корнелюк рассказал, почему стал наставником в шоу «Голос 60+» и что он думает о ведущей Ларисе Гузеевой

В популярном шоу «Голос 60+» произошли изменения. Поменялись не только наставники проекта, но и его ведущие. Новой ведущей станет знаменитая телесваха Лариса Гузеев, а кресла наставников займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Последний решил рассказать, почему согласился участвовать в шоу, а также прокомментировал скандал с заменой ведущих.

Оказалось, что Игорь Евгеньевич изначально не планировал участвовать в качестве наставника, когда ему поступило такое предложение. Об этом он рассказал в интервью изданию Prozvezd.info. Композитор ссылается на высокую загруженность: он регулярно ездит с гастролями, к тому же не прекращает писать музыку. Это, по словам Корнелюка, отнимет много сил и здоровья. Однако когда его друзья и родственники узнали о предложении принять участие в шоу, то уговорили согласиться.

«Стать наставником мне предложил Юрий Аксюта. Если честно, у меня сейчас очень много другой работы – в ноябре грядет мой юбилей, я готовлю концерт с симфоническим оркестром. […]Когда о предложении Аксюты узнали мои друзья и родные, они сказали: «Не смей отказываться, иди!». Вот, я и пошел», – рассказывает композитор.


Игорь Евгеньевич поделился своими впечатлениями от съемок. По его словам, это дается тяжело. Тут сказывается и усталость, и недостаток свободного времени, и отсутствие опыта в таких проектах. Участников шоу Корнелюк считает героями, так как после 60 лет не каждый решится на такой шаг.


Поделился композитор своим мнением и по поводу скандальной замены. Напомним, в этом сезоне вместо Дмитрия Нагиева шоу будет вести актриса и телесваха Лариса Гузеева. Это вызвало огромный резонанс у зрителей. Игорь Евгеньевич объясняет ситуацию тем, что поклонники шоу просто привыкли к Нагиеву, но это не означает, что Гузеева будет хуже. Композитор даже привел в пример одно популярное телешоу.

«У Димы Нагиева есть харизма, у него здорово получалось вести «Голос». Но у каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение. А Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», – делится своим мнением Игорь Корнелюк.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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