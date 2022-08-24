Италия назвала сроки полного отказа от российского газа

Вадим Карасев

Премьер Италии Драги назвал срок полного отказа страны от российского газа

Полный отказ Италии от закупок российского газа возможен к осени 2024 года. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Марио Драги, передает РИА Новости. До этого страна намерена планомерно сокращать поставки, а также добиться снижения стоимости топлива.

По словам главы кабинета министров, на следующем заседании Совета ЕС будет представлен план по установлению предельных цен на газ. До нее в Праге 30-31 августа состоится неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее ряд итальянских политиков поддержали идею введения потолка цен на газ, но выступили за различные подходы в этом вопросе. Одни полагают, что нужно ввести такую меру на национальном уровне и как можно скорее, другие настаивают на общеевропейском ограничении.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, в свою очередь, совместил оба подхода. По его мнению, потолок следует установить в кратчайшие сроки, убедив в этом все страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в европейских хранилищах достиг рекордного за последний год уровня 77,5 процента, причем на два месяца раньше. Если нынешние темпы закупки топлива сохранятся, то регион перевыполнит план по закачке, связанный с намерением радикально сократить потребление российского газа в максимально короткие сроки.

В частности Германии, крупнейший покупатель российского газа, смогла достигнуть отметки в 80,14 процента, опровергнув пессимистические прогнозы начала апреля.

Драги подал в отставку 21 июля, он будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета по итогам досрочных выборов.