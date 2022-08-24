Италия назвала сроки полного отказа от российского газа
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Италия назвала сроки полного отказа от российского газа

Италия назвала сроки полного отказа от российского газаПремьер Италии Драги назвал срок полного отказа страны от российского газа

Полный отказ Италии от закупок российского газа возможен к осени 2024 года. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Марио Драги, передает РИА Новости. До этого страна намерена планомерно сокращать поставки, а также добиться снижения стоимости топлива.

По словам главы кабинета министров, на следующем заседании Совета ЕС будет представлен план по установлению предельных цен на газ. До нее в Праге 30-31 августа состоится неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее ряд итальянских политиков поддержали идею введения потолка цен на газ, но выступили за различные подходы в этом вопросе. Одни полагают, что нужно ввести такую меру на национальном уровне и как можно скорее, другие настаивают на общеевропейском ограничении.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, в свою очередь, совместил оба подхода. По его мнению, потолок следует установить в кратчайшие сроки, убедив в этом все страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в европейских хранилищах достиг рекордного за последний год уровня 77,5 процента, причем на два месяца раньше. Если нынешние темпы закупки топлива сохранятся, то регион перевыполнит план по закачке, связанный с намерением радикально сократить потребление российского газа в максимально короткие сроки.

В частности Германии, крупнейший покупатель российского газа, смогла достигнуть отметки в 80,14 процента, опровергнув пессимистические прогнозы начала апреля.

Драги подал в отставку 21 июля, он будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета по итогам досрочных выборов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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