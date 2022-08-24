Яна Рудковская опубликовала фото со старшими сыновьями от Виктора Батурина

47-летняя бизнесвумен Яна Рудковская поделилась редким семейным снимком с повзрослевшими сыновьями от Батурина. В День флага России Яна Рудковская собрала под одной крышей свою большую семью. Светская львица — многодетная мать, и в гостях у нее в этот вечер были старшие дети — Андрей и Николай Батурины. Все вместе они запечатлелись на лужайке возле дома на Рублевке. Нынешний муж бизнес-леди Евгений Плющенко, судя по кадру, нашел общий язык с пасынками: старшего сына своей жены он приобнимал за плечо.Напомним, Рудковская родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным сына Николая в 2002 году. Тогда же она стала названной матерью Андрею Батурину, родившемуся у первой жены миллионера, Юлии Салтовец. От брака с Евгением Плющенко у светской львицы двое детей — Саша и Арсений, рожденный суррогатной мамой. Кстати, Старшие сыновья крайне редко появляются в личном блоге Рудковской. Несмотря на то, что Николай и Андрей живут вместе с ней и фигуристом, они не любят публичности. По словам Рудковской, она гордится сыновьями. Яна отмечала, что Николай и Андрей очень трудолюбивые и хотят добиваться всего самостоятельно, без протекции звездной матери. Продюсер признавалась, что ей нравится позиция сыновей. «Мои старшие дети учатся в МГИМО, они в принципе не приемлют пиара на моем имени!!! Я их решение в этом поддерживаю!», — сообщила светская львица в личном блоге.