Эфиопия сбила вторгшийся в воздушное пространство страны самолет
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Эфиопия сбила вторгшийся в воздушное пространство страны самолет

Эфиопия сбила вторгшийся в воздушное пространство страны самолетВВС Эфиопии сбили самолет, вторгшийся в воздушное пространство страны

Военно-воздушные силы Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщило радио Fana со ссылкой на эфиопских военных.

Отмечается, что сбитый самолет перевозил оружие для повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). «Самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе», — заявили эфиопские военные.

Ранее издание Politico написало, что некоторые европейские государства призвали увеличить финансирование эфиопского правительства на фоне активизации контактов Москвы с африканскими странами, в том числе с Эфиопией. По мнению европейских дипломатов, контакты России с Аддис-Абебой затруднили соблюдение стандартов Евросоюза (ЕС) в стране.

Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии вспыхнул в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесшей жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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