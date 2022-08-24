Экс-глава SEC Джей Клейтон присоединился к Electric Capital в качестве советника

Ориентированная на криптоиндустрию фирма Electric Capital наняла бывшего председателя SEC Джея Клейтона в качестве советника. Об этом говорится в пресс-релизе.

Вместе с экс-чиновником на аналогичную позицию в компанию пришли вице-президентка и руководительница отдела исследований Meta Пратити Райчоудхури и бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уолш.

В Electric Capital отметили, что специалистов пригласили для поддержки Web3-проектов и их основателей.

«Создание компаний и протоколов в Web3 невероятно сложно. […] Консультанты Electric являются ведущими мировыми экспертами [...] и готовы помочь портфельным проектам справиться с проблемами», — говорится в сообщении.

Основанная в 2018 году Electric Capital инвестировала в Bitwise, dYdX, Gitcoin, Immunefi, NEAR, Syndicate и другие известные проекты.

В августе 2020 года фирма привлекла $110 млн на запуск своего второго фонда. Весной 2022 года она собрала $1 млрд для инвестиций в различные стартапы.





23 декабря 2020 года Клейтон покинул должность председателя SEC, которую занимал с 4 мая 2017 года. За время его работы регулятор добился приказов на выплату штрафов и возмещений средств на сумму более $14 млрд и вернул инвесторам $3,5 млрд.

Напомним, в марте 2021 года экс-чиновник вошел в консультативный совет по нормативным вопросам хедж-фонда One River Asset Management.