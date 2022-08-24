Экс-глава SEC Джей Клейтон присоединился к Electric Capital в качестве советника
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Экс-глава SEC Джей Клейтон присоединился к Electric Capital в качестве советника

Экс-глава SEC Джей Клейтон присоединился к Electric Capital в качестве советника


Ориентированная на криптоиндустрию фирма Electric Capital наняла бывшего председателя SEC Джея Клейтона в качестве советника. Об этом говорится в пресс-релизе.


Вместе с экс-чиновником на аналогичную позицию в компанию пришли вице-президентка и руководительница отдела исследований Meta Пратити Райчоудхури и бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уолш.


В Electric Capital отметили, что специалистов пригласили для поддержки Web3-проектов и их основателей.


«Создание компаний и протоколов в Web3 невероятно сложно. […] Консультанты Electric являются ведущими мировыми экспертами [...] и готовы помочь портфельным проектам справиться с проблемами», — говорится в сообщении.


Основанная в 2018 году Electric Capital инвестировала в Bitwise, dYdX, Gitcoin, Immunefi, NEAR, Syndicate и другие известные проекты.


В августе 2020 года фирма привлекла $110 млн на запуск своего второго фонда. Весной 2022 года она собрала $1 млрд для инвестиций в различные стартапы.


23 декабря 2020 года Клейтон покинул должность председателя SEC, которую занимал с 4 мая 2017 года. За время его работы регулятор добился приказов на выплату штрафов и возмещений средств на сумму более $14 млрд и вернул инвесторам $3,5 млрд.


Напомним, в марте 2021 года экс-чиновник вошел в консультативный совет по нормативным вопросам хедж-фонда One River Asset Management.

# Экономика electric capital, джей клейтон, новости
По материалам: ForkLog

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